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MLB

Orioles kërkojnë ndryshim të rregullave të MLB për teknologji pranë shtyllës pas topit të Pete Alonso që u quajt i jashtëm

· 2 min lexim

Baltimore Orioles po kërkojnë që Major League Baseball të rishikojë rregullat dhe teknologjinë rreth vendimeve pranë shtyllës së jashtme, pas një situate kontestuese gjatë humbjes ndaj New York Yankees. Një goditje që dukej si home run nga Pete Alonso në fund të pjesës së shtatë u gjykua si top i jashtëm dhe vendimi u mbajt edhe pas rishikimit me replay, megjithëse një kënd mbulimi duket se e tregon topin në anën e brendshme të shtyllës.

Siç raporton Bleacher Report, Alonso propozoi një zgjidhje të ngjashme me kamerat pylon të NFL-së, që vendosin një plan të qartë për të përcaktuar nëse topi kalon vijën. Menaxheri i Orioles, Craig Albernaz, sugjeroi përdorimin e teknologjisë së ndjekjes së topit dhe të dhënave që tashmë shfaqen në iPad-et e skuadrave, si dhe aplikimin e inteligjencës artificiale për thirrjet e sfiduara. Alonso tha se arbitrat i kishin thënë se për të anuluar një vendim kërkohen të paktën dy kënde kamerash që konfirmojnë ndryshimin, ndërsa për këtë rast vetëm një kënd tregonte qartë topin në territorin e brendshëm.

Screenshot-i i të dhënave të ndjekjes së topit, i publikuar nga gazeta Baltimore Sun, tregonte se trajectorja mbeti në territor të brendshëm. Pas atij at-bati rezultati ishte 3-3; Alonso përfundoi me një strikeout që mbylli pjesën e shtatë, ndërsa New York shënoi dy herë në pjesën e tetë për të fituar 5-3. Orioles kanë pësuar tashmë tri humbje radhazi dhe ndodhen në vendin e fundit të AL East, por vetëm 1.5 ndeshje larg vendit të fundit për wild card.

Sipas Bleacher Report, ekipi dhe lojtarët po kërkojnë që MLB të marrë parasysh zgjidhje teknologjike—si kamera horizontale, lazer apo sistemet e ndjekjes së topit të integruara për vendime pranë shtyllës—për të shmangur përsëritjen e rasteve ku mungesa e disa këndeve të kamerave përcakton fatin e një ndeshjeje.

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