Nikola Jokić: Wembanyama mund të jetë lojtari më i mirë i të gjitha kohërave
Në një përballje miqësore ndërkombëtare para kualifikueseve evropiane për Kupën e Botës së FIBA, Serbia e Nikola Jokić mori një fitore të ngushtë ndaj Francës, 90-87. Jokić, tre herë MVP i NBA-së dhe ylli i Denver Nuggets, vlerësoi publikisht potencialin e të riut të Spurs.
Siç raporton Bleacher Report, Jokić e përshkroi Victor Wembanyamën si një lojtar dhe person të jashtëzakonshëm, duke thënë se nuk e sheh si rivalitet por si një kundërshtar unikal. Ai shtoi se e ardhmja e Wembanyamës varet nga mënyra se si do të përshtatet, do të punojë dhe do të kujdeset për trupin e tij, dhe se ka potencialin të bëhet një nga më të mirët në histori. Në atë ndeshje Jokić regjistroi 20 pikë, 9 kërcime dhe 8 asistime, duke shënuar 5 nga 13 gjuajtje nga fusha dhe 9 nga 12 gjuajtje të lira, ndërsa Wembanyama shënoi 10 pikë, mori 5 kërcime dhe dha 2 asistime, me 3 nga 9 gjuajtje nga fusha dhe 1 nga 6 nga pika e tre.
Wembanyama, 22 vjeç, erdhi në këtë përballje pas një sezonit të shkëlqyer 2025-26 me San Antonio Spurs, ku u shpall njëzëri Mbrojtësi i Vitit dhe u përzgjodh në All-NBA First Team. Ai u paraqit mesatarisht me 25.0 pikë, 11.5 kërcime, 3.1 asistime dhe 3.1 bllokime për ndeshje, me përqindje gjuajtjeje 51.2/34.9/82.7, dhe ndihmoi Spurs të përfundonin me bilancon 62-20 përpara se ekipi të shkonte në Finalet e NBA-së.
Edhe pse San Antonio nuk mundi të fitojë titullin, perspektiva e klubit mbetet premtuese me Wembanyamën në krye të projektit; Sipas Bleacher Report, e ardhmja duket e ndritur për organizatën.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.