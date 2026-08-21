Një portret i të fejuarit të kampiones së tenisit Aryna Sabalenka, Georgios Frangulis
Aryna Sabalenka vazhdon të jetë në majë të karrierës së saj: renditet e para në botë në singëll dhe ka katër tituj Grand Slam, përfshirë fitoret në U.S. Open dhe Australian Open. Jashtë fushës së tenisit, ajo feston një kapitull personal të ri pas fejesës së saj me biznesmenin Georgios Frangulis, pas dy vitesh lidhje.
Siç raporton Harper’s Bazaar, Frangulis i propozuar Sabalenkës në fillim të marsit 2026 në një mjedis romantik me qirinj dhe lule pranë një pishine; çifti ndau në Instagram momentin me mbishkrimin “You & me, forever ♾️ 3.3.26 💍🤍.” Sabalenka më pas publikoi foto të unazës së fejesës, një diamanti oval 12 karatë me dy rrathë smeraldi rreth gurit qendror dhe një brez me diamante pavé. Pas njoftimit, çifti festoi me një moment të lehtë në BNP Paribas Open, ku Sabalenka hodhi buqetën e nuses ndërsa mbante një velo.
Frangulis ka lindur dhe është rritur në São Paulo, Brasil, ndërsa familja e tij ka origjinë nga Thesaloniki, Greqi. Ai studioi drejtësi në Fundação Armando Alvares Penteado, por pas diplomimit në 2014 nuk kreu provimin e avokatit, duke u përqendruar në sipërmarrje. Pas studimeve u shpërngul në Miami dhe më vonë në Kaliforni.
Në 2016 themeloi Oakberry, një zinxhir restorantesh që shërben açai organik nga rainforest-i i Amazonës; sot brendi operon në më shumë se 40 vende. Në 2024, Sabalenka dhe Oakberry nisën një partneritet global ku tenistja shërben si ambasadore dhe ka futur në menu artikuj me emër të veçantë, si “Power Serve bowl.”
Frangulis gjithashtu ka pasur vëmendje mediatike: në 2023 doli në kopertinën e Forbes Brazil ku foli për rrënjët familjare, shpirtërinë dhe zhvillimin e kompanisë. Ai ka treguar se në gusht 2016 u diagnostikua me kancer tiroidal dhe i nënshtrua operacionit më 16 tetor, ndërsa më 6 dhjetor hapi dyqanin e parë të Oakberry në São Paulo. Përtej biznesit, ai është pasionant pas motorsporteve dhe ka garuar në Porsche GT3 Cup Challenge; ndërkohë Oakberry ka sponsorizuar edhe garat e Formula 1. Frangulis shpesh ndodhet në kutinë e lojtarit për të mbështetur Sabalenkën dhe ka thënë se të qenit aty në momente të vështira është shumë stresues.
Çifti ka ndarë detaje dhe fotografi nga fejesa dhe festimet që pasuan, duke konfirmuar angazhimin e tyre zyrtar më 3 mars 2026; Sipas Harper’s Bazaar, momentet rreth propozimit dhe unazës u bënë publike përmes postimeve të tyre në rrjetet sociale.
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