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NBA

Ausar Thompson nënshkruan zgjatje pesëvjeçare me Detroit Pistons

· 2 min lexim

Detroit Pistons i kanë dhënë siguri të mëtejshme formacionit të ri duke arritur marrëveshjen për zgjatjen e kontratës së Ausar Thompson për pesë vite, me vlerë 155 milionë dollarë, një marrëveshje e plotë e garantuar. Thompson kaloi edhe një sezon të rëndësishëm që rriti vlerën e tij për skuadrën, ndërsa më parë i mbetej një vit kontrate dhe do të ishte i kualifikueshëm si agjent i kufizuar në 2027.

Siç raporton Bleacher Report, vëllai binjak i Thompson, Amen, kishte nënshkruar më parë një zgjatje prej 208 milionë dollarësh me Houston Rockets, dhe kjo është hera e parë që dy vëllezër marrin marrëveshje mbi 100 milionë në histori të NBA-së. Po ashtu, skuadra ka peshën e përgjithshme të pagesave të stafit rreth 183.4 milionë dollarë për sezonin 2026-27.

Thompson, 23 vjeç, u dallua në mbrojtje gjatë sezonit 2025-26: ai ishte i treti në votat për Lojtarin Mbrojtës të Vitit, kryesoi ligën në vjedhje topi me mesatare 2.0 për ndeshje dhe dha 0.9 bllokime në mesatare. Aftësia e tij për të qëndruar i pranishëm në kordhin e mbrojtjes dhe për të ndërhyrë në pasime ka ndihmuar që skuadra e Pistons të renditet mes ekipeve me performancë të lartë defansive.

Megjithatë, kufizimet në anën e sulmit mbeten shqetësim: Thompson shënoi mesatarisht 9.9 pikë në sezonin 2025-26 dhe tentoi vetëm 24 gjuajtje nga trepikëshi gjatë gjithë vitit. Këto mangësi prishin peshën e tij gjatë ndeshjeve play-off, ku kundërshtarët fokusohen më shumë në dobësitë individuale. Për më tepër, front-office i Detroit duhet të menaxhojë me kujdes prioritetet kontraktuale, duke pasur parasysh rrethanat e pagave për lojtarë si Cade Cunningham dhe situatën e të rinjve të tjerë në skuadër.

Sipas Bleacher Report, nënshkrimi i këtij kontraktimi tregon se klubi e shikon Thompson si pjesë kyçe të planeve afatgjata dhe dëshiron ta mbajë pjesë të bërthamës mbrojtëse që po ndërtojnë për të ardhmen.

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