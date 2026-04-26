Autori i sulmit në pranga, Trump flet pas incidentit në darkën e gazetarëve të Shtëpisë së Bardhë
Washington, 26 prill 2026 — Një incident i rëndë sigurie tronditi darkën vjetore të gazetarëve të Shtëpisë së Bardhë, pasi një person i armatosur hapi zjarr në një pikë kontrolli sigurie jashtë sallës ku po zhvillohej eventi. Presidenti Donald Trump dhe zonja e parë Melania Trump u larguan menjëherë nga ambienti nga agjentët e Shërbimit Sekret.
Sipas zyrtarëve, i dyshuari përdori një armë gjahu (shotgun) dhe qëlloi ndaj një agjenti të Shërbimit Sekret, i cili u godit, por falë jelekut antiplumb ndodhet jashtë rrezikut për jetën dhe në gjendje të mirë shëndetësore. Autori u arrestua në vendngjarje.
Autoritetet bëjnë të ditur se i dyshuari veproi i vetëm dhe ishte i armatosur rëndë, duke mbajtur jo vetëm një armë gjahu, por edhe një pistoletë dhe disa thika. Pamjet e publikuara nga vetë presidenti tregojnë momentin kur ai vrapon në zonën e kontrollit të sigurisë, përpara se agjentët të nxjerrin armët dhe ta neutralizojnë.
Ngjarja ndodhi gjatë eventit të organizuar nga White House Correspondents’ Association në hotelin Washington Hilton, ku ishin të pranishëm rreth 2,600 persona. Për shkak të incidentit, eventi u anulua menjëherë.
Prokurorja federale për Distriktin e Kolumbisë, Jeanine Pirro, deklaroi se ndaj të dyshuarit do të ngrihen akuza për përdorim arme zjarri gjatë një krimi të dhunshëm dhe sulm ndaj një zyrtari federal me armë të rrezikshme.
“Është e qartë nga ajo që dimë deri tani se ky individ kishte për qëllim të shkaktonte sa më shumë dëm të ishte e mundur,” tha ajo, duke shtuar se funksionimi i pikës së kontrollit të sigurisë shmangu pasoja më të rënda.
Motivi i sulmit mbetet ende i paqartë, ndërsa autoritetet federale kanë nisur kontroll në banesën e të dyshuarit në Kaliforni.
Ky incident rikthen vëmendjen te rreziqet e sigurisë për presidentin Trump, i cili ishte objekt i dy tentativave për atentat gjatë fushatës zgjedhore të vitit 2024. Njëra ndodhi gjatë një tubimi në Butler, Pennsylvania, ku ai u plagos lehtë në vesh nga një sulmues i armatosur, ndërsa një tjetër rast u parandalua në një fushë golfi në West Palm Beach, Florida.
Autoritetet theksojnë se ndërhyrja e shpejtë e forcave të sigurisë këtë herë parandaloi një tragjedi të mundshme në një event me pjesëmarrje të gjerë. Hetimet vijojnë.
Me poshte disa foto te mara nga pjesemarresit:
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.