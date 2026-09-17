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Konflikti SHBA - Iran

Bab al-Mandeb: “Ende nuk mund të thuhet se Huthi-t kanë marrë kontrollin e plotë” — shefi i zyrës së Al Jazeera-s në Jemen

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BAB AL-MANDEB — Pavarësisht pretendimeve të Huthi-t për kontrollin e ngushticës strategjike Bab al-Mandeb, ende nuk mund të thuhet se grupi ka marrë kontrollin e plotë të saj, raportoi të enjten shefi i zyrës së Al Jazeera-s në Jemen, Saeed Thabet.

Sipas Thabet, objektivi i luftimeve në këtë zonë është i qartë: forcat qeveritare jemense duan të rimarrin dhe të sigurojnë Ngushticën Bab al-Mandeb dhe zonat përreth, përfshirë malet strategjike Kahbub, ndërsa Huthi-t ndjekin objektivin e kundërt — kontrollin e maleve Kahbub dhe avancimin drejt ngushticës. Për sa kohë që Huthi-t nuk kanë marrë kontrollin e plotë të maleve Kahbub, të cilat mbikëqyrin ngushticën, nuk mund të flitet për kontroll të plotë të Bab al-Mandebit, theksoi ai.

Zona mbetet skenë luftimesh të vazhdueshme, sulmesh ajrore dhe përplasjesh, me përpjekje të përsëritura infiltrimi të Huthi-t që synojnë avancimin drejt Kahbub-it dhe ngushticës.

Ndërkohë, Ministria e Jashtme e Jemenit paralajmëroi kundër mesazheve qetësuese të dërguara nga Huthi-t për komunitetin ndërkombëtar, duke i cilësuar ato si përpjekje për të fituar kohë dhe për të forcuar avancimin e tyre drejt ngushticës dhe kontrollin më të shtrënguar mbi Bab al-Mandebin.

Ngushtica Bab al-Mandeb, që lidh Detin e Kuq me Gjirin e Adenit, mbetet një nga arteriet më të rëndësishme të tregtisë dhe energjisë botërore, dhe fati i saj është bërë një nga frontet kyçe të luftës së zgjeruar SHBA–Iran.

Ngushtica Bab al-Mandeb dhe bregu i Jemenit, skenë e luftimeve të vazhdueshme mes forcave qeveritare dhe Huthi-t.

Burimi: Al Jazeera

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