Babai nën hetim për imazhe abuzimi me fëmijë, reagon Dukesha Meghan Markle
Gruaja e Princit Harry, Meghan Markle reagoi të premten duke theksuar se ishte “thellësisht e shqetësuar” nga akuzat se babai i saj posedonte imazhe abuzimi me fëmijë.
“Jam thellësisht e shqetësuar nga lajmi që ka dalë në dritë në 24 orët e fundit dhe mendimet e mia janë me çdo fëmijë që mund të jetë lënduar”, tha Meghan, Dukesha e Sussex.
The Sun, Daily Mail dhe Telegraph raportuan se imazhet dyshohet se u gjetën midis sendeve të babait të Meghan, Thomas Markle, në ish-shtëpinë e tij në Filipine. Ai i mohon akuzat.
Autoritetet filipinase po hetojnë akuzat, tha të premten nënsekretari i drejtësisë i vendit, sipas Reuters.
Thomas Markle, i cili thuhet se tani jeton në një qendër rehabilitimi në Florida, i mohoi akuzat, duke i thënë Daily Mail se ato ishin “gënjeshtra të sëmura” që e kishin lënë të tronditur dhe të lënduar.
Pas raportimeve, Meghan tha se kishte parë një letër në vitin 2018 dërguar Policisë Metropolitane të Londrës dhe njësisë së saj të Mbrojtjes Mbretërore dhe Specialiste që përmbante akuza të ngjashme.
“Ajo bëri akuza shqetësuese dhe shqetësuese kundër babait tim dhe mua më dhanë siguri se këto po hetoheshin”, tha ajo në një deklaratë.
Dukesha, e cila ka dy fëmijë, shtoi se shpresonte që “tani të kuptohet se, pavarësisht shtrembërimeve të disa publikimeve mediatike gjatë viteve, çdo distancë nga babai im dhe zgjedhja ime për të mos e lejuar atë të kishte kontakt me fëmijët tanë, ishte për një arsye: për t’i mbrojtur ata”.
Princi Harry dhe Meghan hoqën dorë nga detyrat mbretërore dhe u larguan nga Britania në vitin 2020 për shkak të tensioneve me familjen mbretërore. Ata u kthyen papritur në Mbretërinë e Bashkuar me fëmijët e tyre në gusht 2026.
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