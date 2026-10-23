Papa Leo anulon udhëtimin në qytetin italian, Asizi! Shkak rikuperimi nga operacioni
Papa Leo ka anuluar një vizitë të planifikuar për 27 tetor në qytetin italian të Asizit, në mënyrë që të shmangë një fluturim me helikopter ndërsa po shërohet nga një operacion për kancerin në mushkëri.
Papa 71-vjeçar e mori vendimin bazuar në këshillën e mjekëve, tha Vatikani, ndërsa një deklaratë e veçantë nga kirurgu dhe mjeku i tij personal thanë se një ekzaminim i kraharorit tregoi përparim të shkëlqyer në shërimin e Leos.
Papës iu hoq lobi i poshtëm i mushkërisë së djathtë gjatë një operacioni më 13 tetor dhe iu diagnostikua adenokarcinomë në mushkëri , forma më e zakonshme e kancerit të mushkërive.
Mjekët e Papës thanë të mërkurën se ekzaminimet e mëtejshme të indeve të hequra gjatë operacionit kishin konfirmuar se kanceri ishte lokalizuar dhe se ai nuk do të kishte nevojë për trajtime të mëtejshme të kancerit.
Leo duhej të udhëtonte më 27 tetor për në Assisi, rreth 175 km në veri të Romës, për një takim paqeje me udhëheqës të tjerë fetarë.
“Për të mbështetur rikuperimin e tij pas operacionit në torakal të martën e kaluar, dhe në përputhje me këshillën e mjekëve, Papa Leo XIV nuk do të jetë i pranishëm”, thuhet në deklaratën e Vatikanit.
Leo doli nga spitali të shtunën dhe gradualisht po rifillon detyrat e tij. Të mërkurën, ai u kthye në Sheshin e Shën Pjetrit për audiencën e tij javore me pelegrinët.
Vatikani nuk ka thënë nëse Papa do të jetë në gjendje të vazhdojë me udhëtimin e planifikuar nga 6 deri më 17 nëntor në Uruguai, Argjentinë dhe Peru.
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