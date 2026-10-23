Disa tërmete të forta godasin Siçilinë, evakuohen disa shkolla
Një seri tërmetesh të forta me magnitudë 4.3 deri në 5.7 ballë të shkallës Rihter u regjistruan të premten në zonën detare në veri të Palermos, Siçili. Tërmetet u regjistruan nga ora 11:51 deri në 12:17.
Lëkundjet më të forta u ndjenë nga banorët e Palermos dhe si masë paraprake, shumë shkolla u evakuuan.
Disa banorë braktisën shtëpitë e tyre, por deri më tani nuk ka raportime për të lënduar apo dëme materiale.
Tema: kryesore
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