Babai sirian kalon detet për të shpëtuar djalin e tij të sëmurë, i dhuron veshkën: Vdekja nuk ishte fati ynë
Siriani Abdulaziz Aldarwish nuk mund të përballonte 1,200 eurot në muaj të nevojshme për trajtimin e dializës së djalit të tij dhe solli që ai të vepronte sa më parë për të shpëtuar jetën e të birit.
Kështu që Aldarwish arriti të mblidhte 5,000 euro nga kursimet dhe kreditë familjare që ata të hipnin në një anije që transportonte emigrantë 200 km në Qipro, me shpresën se do të gjente mjekë që mund t’i jepnin të birit një veshkë dhe një jetë të re.
Gruaja e tij dhe tetë fëmijët e tjerë mbetën prapa, në një fshat të vogël sirian pranë kufirit me Libanin. Në janar, dy vjet pasi u largua nga Libani, Yahia u bë një nga fëmijët e parë të vegjël që iu nënshtrua një transplanti në Qendrën Kombëtare të Transplanteve Onassis të sapokrijuar në Greqi.
Babai i tij ishte dhuruesi dhe pas operacionit, Aldarwish buzëqeshi me lehtësim.
“Më është dashur të rrezikoj: ose gjërat do të shkojnë mirë, do ta trajtoj… ose kaq, të dy do të vdesim”, tha ai.
Yahia, tani 10 vjeç është optimist, duke thënë se dëshiron të ribashkohet me shokët e klasës në Qipro dhe ëndërron që një ditë të hapë një supermarket.
“Nuk e prisja që djali im të duronte diçka të tillë. Ishte një mrekulli. Në fund të fundit, vdekja nuk ishte fati ynë”, tha Aldarwish.
Autoritetet greke dhe qipriote bashkëpunuan për të lejuar që babai dhe djali të transportoheshin me aeroplan në Athinë, ku u monitoruan nga mjekë nga tre spitale dhe u ndihmuan nga përkthyes.
Më 22 janar, ditën e operacionit, Aldarwish dhe Yahia u përqafuan përpara se të transportoheshin me rrota në dhoma të ndara për operacione paralele që zgjatën me orë të tëra.
