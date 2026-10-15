«Back to the Future» feston hapjen zyrtare në Bristol: fotot e para nga turneu i parë britanik i muzikalit
Me Roger Bart-in si Doc Brown dhe Axel Duffy-n si Marty McFly, produksioni festoi të enjten në mbrëmje hapjen zyrtare në Bristol Hippodrome — ndalesa e parë e një turneu që do të prekë qytete në gjithë Britaninë deri në nëntor 2027.
Turneu i parë britanik i «Back to the Future The Musical» ka tashmë fytyrën e tij zyrtare: të enjten u publikuan fotot e para të produksionit nga skena e Bristol Hippodrome, ku shfaqja feston në mbrëmje hapjen zyrtare, siç njofton BroadwayWorld. Produksioni qëndron në Bristol deri më 21 nëntor, përpara se të niset në rrugëtimin e gjatë nëpër teatrot britanike.
Kastin e kryesojnë australiani Axel Duffy në rolin e Marty McFly-t dhe fituesi i çmimit Tony, Roger Bart, në rolin e Doc Brown-it — rol që Bart e ka krijuar vetë në West End dhe në Broadway. Sipas WhatsOnStage, në skenë ngjiten edhe James Oliver si George McFly, Danielle Rose si Lorraine Baines, Brandon Lee Sears në rolet e dyfishta Goldie Wilson dhe Marvin Berry, Toby Shellard si Biff Tannen dhe Tash Bacarese-Hamilton si Jennifer Parker, ndërsa Arthur Janes do të luajë Marty-n në shfaqje të zgjedhura.
Pas Bristol-it, Bart do ta veshë sërish parukën e Doc-it në Edinburg (2 dhjetor – 2 janar 2027) dhe në Liverpul (12 janar – 6 shkurt 2027), ndërsa në Milton Keynes (9–27 shkurt 2027) roli i kalon Brian Conley-t; për pjesën tjetër të turneut kasti i Doc-it ende nuk është shpallur. Itinerari vazhdon më pas në Birmingham, Sunderland, Bradford, Southampton, Manchester, Plymouth dhe Cardiff, ku turneu mbyllet në nëntor 2027, me salla të tjera që pritet të konfirmohen.
Muzikali bazohet në filmin e vitit 1985 me Michael J. Fox dhe Christopher Lloyd: libri skenik mban firmën e Bob Gale-t, bashkëkrijues i filmit, ndërsa muzika dhe tekstet janë të Alan Silvestri-t dhe Glen Ballard-it, pranë këngëve të filmit si “The Power of Love” dhe “Johnny B Goode”. Regjia është e John Rando-s, me skenografi e kostume të Tim Hatley-t dhe koreografi të Chris Bailey-t.
Shifrat e produksionit flasin vetë: premiera londineze e vitit 2021 u luajt për pesë vjet në Adelphi Theatre, ku u mbyll më 12 prill 2026 pasi e panë mbi 2.3 milionë spektatorë, ndërsa në gjithë botën muzikali — i vlerësuar me çmimet Olivier dhe WhatsOnStage për muzikalin e ri më të mirë — ka kaluar 5.5 milionë spektatorë, me produksione paralele në Japoni, Gjermani dhe në anijet e Royal Caribbean, si dhe një produksion francez në përgatitje.
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