☀️
Tiranë 23°C · Kthjellët 02 Tetor 2026
S&P 500 7,719 ▲0.69%
DOW 51,098 ▲0.34%
NASDAQ 27,180 ▲1.15%
NAFTA 90.29 ▼2.78%
ARI 4,167 ▼0.85%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1270 EUR/GBP 0.8527 EUR/CHF 0.9378 EUR/ALL 92.1013 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5429 EUR/TRY 55.3122 EUR/JPY 177.88 EUR/CAD 1.6028 EUR/USD 1.1270 EUR/GBP 0.8527 EUR/CHF 0.9378 EUR/ALL 92.1013 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5429 EUR/TRY 55.3122 EUR/JPY 177.88 EUR/CAD 1.6028
₿ CRYPTO
BTC $85,414 ▲ +1.47% ETH $2,700 ▲ +0.66% XRP $1.5070 ▲ +1.43% SOL $120.1100 ▲ +2.4%
S&P 500 7,719 ▲0.69 % DOW 51,098 ▲0.34 % NASDAQ 27,180 ▲1.15 % NAFTA 90.29 ▼2.78 % ARI 4,167 ▼0.85 % S&P 500 7,719 ▲0.69 % DOW 51,098 ▲0.34 % NASDAQ 27,180 ▲1.15 % NAFTA 90.29 ▼2.78 % ARI 4,167 ▼0.85 %
EUR/USD 1.1270 EUR/GBP 0.8527 EUR/CHF 0.9378 EUR/ALL 92.1013 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5429 EUR/TRY 55.3122 EUR/JPY 177.88 EUR/CAD 1.6028 EUR/USD 1.1270 EUR/GBP 0.8527 EUR/CHF 0.9378 EUR/ALL 92.1013 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5429 EUR/TRY 55.3122 EUR/JPY 177.88 EUR/CAD 1.6028
02 Tet 2026
Breaking
Karnıyarık turk — patëllxhanë të mbushur me mish të grirë dhe erëza Debati për karburantet, PD kundër nismës së PS: Rezervat të blihen me tender, jo te privati! “Isha i frikësuar”- Pësoi hemorragji në tru, Alex Ferguson rrëfen momentet e tmerrit: Nuk mund të flisja dot, gruaja qa FOKUS – G7-ta vendos të përdorë rezervat strategjike të naftës mes rritjes së çmimeve «Verity» shpërthen në box office: Anne Hathaway drejt vendit të parë me 25–32 milionë dollarë në debutim
Menu
Konflikti SHBA - Iran

Bahreini dhe Siria dënojnë sulmin e Huthi-t ndaj stacionit elektrik në Medinë

· 2 min lexim
Xhamia e Profetit në Medinë — Bahreini dhe Siria dënuan sulmin e pretenduar të Huthi-t ndaj stacionit elektrik të qytetit të shenjtë. Foto: Meshari Alawfi / Wikimedia Commons (CC BY 4.0)

Bahreini e dënoi ashpër sulmin e pretenduar të Huthi-t jemenas ndaj një stacioni shpërndarjeje elektrike në qytetin saudit të Medinës, siç njofton Al Jazeera në liveblog-un e saj. Në një deklaratë të lëshuar nga Këshilli i Shurës, sulmi u përshkrua si “shkelje flagrante e ligjeve dhe normave ndërkombëtare” dhe “përshkallëzim serioz” që kërcënon sigurinë dhe stabilitetin e Arabisë Saudite.

Përfaqësuesit e Këshillit shprehën solidaritetin e Bahreinit me Arabinë Saudite dhe mbështetjen për përpjekjet e saj për të mbrojtur territoret, sovranitetin dhe stabilitetin e vet. Në deklaratë thuhet se siguria e Arabisë Saudite është “pjesë integrale” e sigurisë dhe stabilitetit të Bahreinit.

Edhe Siria e dënoi “në termat më të fortë” sulmin e pretenduar, tha Ministria e Jashtme siriane në Damask. Damasku qëndron “në solidaritet të plotë” me mbretërinë dhe pohon mbështetjen për të gjitha masat që Arabia Saudite merr për të ruajtur sovranitetin, sigurinë dhe stabilitetin e saj, si dhe për të mbrojtur popullin dhe vendet e shenjta. Ministria bëri thirrje për ndalimin e menjëhershëm të sulmeve që synojnë vende civile dhe vende të shenjta.

Huthi-t i mohuan akuzat, duke i quajtur “të pabaza” dhe duke thënë se ishin “jashtëzakonisht të habitur” prej tyre, sipas Al Jazeera-s. Dënimet e Bahreinit dhe Sirisë vijnë pas atyre të shprehura më herët gjatë ditës nga Libani dhe Pakistani për të njëjtin sulm të pretenduar.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu