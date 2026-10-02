Bahreini dhe Siria dënojnë sulmin e Huthi-t ndaj stacionit elektrik në Medinë
Bahreini e dënoi ashpër sulmin e pretenduar të Huthi-t jemenas ndaj një stacioni shpërndarjeje elektrike në qytetin saudit të Medinës, siç njofton Al Jazeera në liveblog-un e saj. Në një deklaratë të lëshuar nga Këshilli i Shurës, sulmi u përshkrua si “shkelje flagrante e ligjeve dhe normave ndërkombëtare” dhe “përshkallëzim serioz” që kërcënon sigurinë dhe stabilitetin e Arabisë Saudite.
Përfaqësuesit e Këshillit shprehën solidaritetin e Bahreinit me Arabinë Saudite dhe mbështetjen për përpjekjet e saj për të mbrojtur territoret, sovranitetin dhe stabilitetin e vet. Në deklaratë thuhet se siguria e Arabisë Saudite është “pjesë integrale” e sigurisë dhe stabilitetit të Bahreinit.
Edhe Siria e dënoi “në termat më të fortë” sulmin e pretenduar, tha Ministria e Jashtme siriane në Damask. Damasku qëndron “në solidaritet të plotë” me mbretërinë dhe pohon mbështetjen për të gjitha masat që Arabia Saudite merr për të ruajtur sovranitetin, sigurinë dhe stabilitetin e saj, si dhe për të mbrojtur popullin dhe vendet e shenjta. Ministria bëri thirrje për ndalimin e menjëhershëm të sulmeve që synojnë vende civile dhe vende të shenjta.
Huthi-t i mohuan akuzat, duke i quajtur “të pabaza” dhe duke thënë se ishin “jashtëzakonisht të habitur” prej tyre, sipas Al Jazeera-s. Dënimet e Bahreinit dhe Sirisë vijnë pas atyre të shprehura më herët gjatë ditës nga Libani dhe Pakistani për të njëjtin sulm të pretenduar.
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