Trump thotë se Evropa ka pranuar të lëshojë ‘sasi masive’ rezervash dizeli menjëherë — G7 pajtohet për 100 milionë fuçi në katër muaj
Presidenti i SHBA-së Donald Trump njoftoi se Evropa ka pranuar të lëshojë menjëherë një “sasi masive” të rezervave të saj të dizelit për të kundërshtuar rritjen e çmimeve, siç njofton Al Jazeera në transmetimin e saj live të luftës. “Evropa sapo ka pranuar të lëshojë një sasi masive të dizelit të saj të grumbulluar. Kjo është në përgjigje të luftës sonë me Iranin, dhe faktit që kostot tona të energjisë janë shumë poshtë, dhe nuk kemi nevojë për shumë prej saj!”, shkroi Trump në llogarinë e tij në Truth Social, duke shtuar se lëshimi do të ndodhë “menjëherë”.
Njoftimi erdhi pas videokonferencës së udhëheqësve të G7-së, ku presidenti francez Emmanuel Macron tha se anëtarët kanë rënë dakord të vazhdojnë koordinimin e veprimeve “për të ndihmuar daljen e ngarkesave të energjisë nga Ngushtica e Hormuzit, në kuadër të së drejtës ndërkombëtare”. Sipas Macron-it, anëtarët e G7-së kanë rënë dakord që “asnjë ndalim” të mos vihet mbi eksportet e dizelit mes tyre dhe se do t’i vënë njëri-tjetrit në dispozicion deri në 100 milionë fuçi dizel e naftë gjatë katër muajve të ardhshëm, me furnizimet e dizelit të “ngarkuara përpara”.
Zhvillimi vjen pasi Shtëpia e Bardhë ushtroi presion mbi vendet evropiane që të lëshojnë rezervat e tyre emergjente të dizelit për të ftohur çmimet globale të karburanteve, të cilat janë rritur ndjeshëm prej luftës me Iranin. Siç raporton Al Jazeera, administrata po përpiqet të ulë çmimet e karburanteve brenda dhe jashtë SHBA-së; një zyrtar amerikan i tha televizionit se është në interesin e vendeve evropiane të lëshojnë rezervat, pasi kjo do të ndihmonte stabilizimin e tregjeve të tronditura nga lufta.
Sipas Al Jazeera-s, Evropa po përpiqej të shmangte zbatimin nga SHBA-ja të një ndalimi të eksportit të dizelit: kontinenti nuk ka furnizim të mjaftueshëm vendas dhe furnizimet ruse janë zhdukur pas pushtimit të Ukrainës, ndaj SHBA-ja është bërë furnizues thelbësor. Sipas agjencisë Reuters, të cituar në liveblog, detajet e planit — rreth 100 milionë fuçi, një përzierje dizeli dhe nafte të papërpunuar — pritej të finalizoheshin në thirrjen e G7-së të thirrur nga Franca.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.