Baker Mayfield mungon të paktën tre javë për shkak të dëmtimit në gisht; i riu Jalon Daniels do të nisë ndeshjen
Trajneri i Buccaneers, Todd Bowles, njoftoi se Baker Mayfield do të mungojë të paktën tre javë pas dislokimit të gishtit të dorës së djathtë gjatë humbjes 23-16 ndaj Vikings. Si pasojë, ekipi do të nisë me të riun Jalon Daniels në vend të Mayfield në përballjen kundër Green Bay Packers më 4 tetor.
Siç raporton nfl, një MRI nuk zbuloi dëmtime të ligamentëve ose tendinave në gishtin e djathtë të Mayfieldit. Dëmtimi ndodhi në një situatë fourth-and-1 në kuarterin e katërt, kur Mayfield u godit nga linebacker-i Blake Cashman teksa po hidhej në pasim që u interceptua. Kur u aktivizua në vend të Mayfield, Daniels ishte 0 për 3 në pasime dhe pati një intercept që mbylli ndeshjen, si dhe fitoi 9 jardë në një përpjekje vrapimi.
Mayfield, 31 vjeç, kishte nënshkruar një zgjatje trevjeçare kontrate me vlerë 165 milionë dollarë pesë ditë para nisjes së stinorit 2026. Në tre ndeshjet e para të këtij sezoni ai ka shënuar EPA për çdo hedhje të ulët (-0.30), më i ulëti midis kuarterëve me të paktën 50 hedhje, sipas Next Gen Stats. Daniels, 23 vjeç, që nuk u zgjodh në draftin e prillit, kaloi gjashtë sezone në Kansas ku u emërua kapiten për katër sezone radhazi dhe fitoi vendin e zëvendësuesit pas paraqitjeve të mira në stërvitje. Ekipi aktualisht nuk ka kuarter tjetër në listën 53-she, por ka Easton Stick, 31 vjeç, në rosterin e praktikës.
Sipas nfl, Bowles sugjeroi se kthimi më i hershëm i Mayfield mund të jetë në Javën 7, ndërkohë që Buccaneers do të përballen me Panthersin si mysafir në atë javë dhe presin të nisin kundër Packers më 4 tetor.
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