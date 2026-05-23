Birçe Hasko, aktori që e solli shpirtin e Labërisë në skenë dhe ekran Aksident tragjik në Greqi, ndërron jetë 55-vjeçari shqiptar Berisha voton për veten, demokratët i bëjnë "gjëmën": Sali, merre partinë me vete në varr Aliu: Strategjia zhvillimore 2026-2030 përfshinë ngritjen dhe forcimin e kapaciteteve në sistemin shëndetësorë ​Nga ferri i Smrekonicës në Shqipëri-momentet kur të burgosurit mitrovicas arrijnë në Kukës, në maj 1999
Referendumi për Berishën/ Deri në orën 15:00 votuan 28 mijë anëtarë, pjesëmarrje më e ulët se në 2021

Deri në orën 15:00

KOKOE ka dhënë detajet e fundit në lidhje me procesin e zgjedhjeve në Partinë Demokratike, ku sot po votohet për kryetarin dhe kandidat i vetëm është Sali Berisha.

Kryetarja e Komisionit Zgjedhor, Albana Vokshi ka bërë me dije se deri në orën 15:00 kanë votuar 28,379 demokratë.

Sipas saj, numri më i ulët i votuesve, krahasuar me zgjedhjet e kaluara justifikohet me pastrimin e listave të anëtarëve.

“Atëherë, kohë pas kohe po jap informacionin e orës 3. Në daljen e fundit ju informuam për pjesëmarrjen midis orës 12 e gjysmë. Nga kontaktet që kemi pasur me të gjitha degët, po ju informoj që pjesëmarrja deri në orën 15:00 në 77 degët e Partisë Demokratike, rezulton që të jetë 28,379 votues”.

Kjo është shifër është tejet e ulët krahasur me zgjedhjet për kreun e Partisë Demokratike që u zhvilluan në 2021 dhe që u fituan nga Lulzim Basha. Asokohe në votim morën pjesë 75 mijë anëtarë.

Ndërsa në 2017-ën, për të marrë referencë para 10 vitesh, ka pasur gati 100 mijë anëtarë.

