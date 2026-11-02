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Politika

Balla uron Ileana Iotovën për zgjedhjen Presidente e Bullgarisë: Forcojmë më tej marrëdhëniet mes dy vendeve

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Kryetari i Grupit Parlamentar të Partisë Socialiste, Taulant Balla, ka uruar Ileana Iotovën për zgjedhjen në postin e Presidentes së Republikës së Bullgarisë.

Përmes një postimi në rrjetet sociale, Balla e cilëson Bullgarinë një vend mik të Shqipërisë, me të cilin vendi ynë ka ndërtuar marrëdhënie të ngushta historike, miqësore dhe bashkëpunimi të vazhdueshëm.

Ai vlerëson veçanërisht mbështetjen e Bullgarisë për integrimin evropian të Shqipërisë, si dhe rolin e komunitetit bullgar në vendin tonë, të cilin e konsideron një urë miqësie mes dy popujve.

Në mesazhin e tij, Balla i uron suksese Iotovës në përgjegjësinë e re, duke shprehur bindjen se marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Bullgarisë do të thellohen edhe më tej, në interes të qytetarëve dhe të së ardhmes së përbashkët evropiane.

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