Banesat shtetërore me këste deri në 30 vjet: kush bëhet pronar dhe kush qëndron vetëm me qira
Të ardhurat familjare vendosin fatin e përdoruesve afatgjatë: pronësi me këste ose vetëm qira
Propozim-ndryshimet ne Ligjin per banimin ne Maqedonine e Veriut parashikojne rregulla te reja per banesat shteterore, sic njofton Racini. Te ardhurat e ekonomise familjare do te percaktojne nese perdoruesit afatgjate te banesave shteterore do te mund te behen pronare te tyre apo do te vazhdojne te paguajne qira.
Sipas raportimit te Racinit, perfituesit e ndihmes sociale ose te ndihmes se perhershme monetare nuk do te mund te blejne banesen ku jetojne: per ta parashikohet vetem qiraja. Ndryshimi synon qe banesat shteterore t’u dedikohen atyre qe realisht kane nevoje per strehe.
Po sipas Racinit, propozimi parashikon qe banesat shteterore te mund te blihen me keste deri ne 30 vjet, me kamate prej 4 per qind, duke e bere pronesine me te arritshme per familjet me te ardhura te kufizuara.
Dokumenti parashikon edhe masa mbrojtese, sic shkruan Racini: qytetaret nuk do te mund te bejne biznes me banesat shteterore dhe nuk do te lejohet rishitja e tyre me cmim me te larte.
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