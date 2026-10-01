RKE kërkon monitorim të rrymës çdo 15 minuta dhe ndryshime në tarifën e lirë të energjisë
Komisioni Rregullator për Energjetikë synon të dhëna në kohë reale për vendime më të sakta tarifore
Komisioni Rregullator per Energetike (RKE) i Maqedonise se Veriut po planifikon ndertimin e nje platforme digjitale qe do te mbledhe te dhena nga sistemi energetik ne kohe reale ose afer-reale, sic njofton 4NEWS. Iniciativa synon qe rregullatori te kete nje pamje sa me te detajuar te prodhimit dhe konsumit te energjise elektrike, ne menyre qe vendimet per tarifat te merren mbi bazen e te dhenave aktuale dhe jo te vjetruara.
Nuk mund te marrim vendime me te dhena te gjashte muajve me pare, kane deklaruar perfaqesues te RKE-se, sic raporton 4NEWS, duke theksuar se vendimet tarifore duhet te mbeshteten ne informacionin me te fresket te mundshem nga terreni. Platforma e re pritet te mbledhe te dhena ne intervale te shkurtra kohore, deri ne cdo 15 minuta, duke kapur luhatjet e konsumit gjate dites dhe duke i dhene rregullatorit nje fotografi shume me te qarte te rrjedhes se energjise ne sistem.
Sipas 4NEWS, projekti vjen si pergjigje ndaj nevojes per transparence me te madhe ne sektorin energjetik dhe per balancim me te sakte mes prodhimit, importit dhe konsumit. Te dhenat e mbledhura do t’i sherbejne jo vetem caktimit te tarifave, por edhe planifikimit afatgjate te kapaciteteve dhe identifikimit te pikave kritike ne rrjet.
Paralelisht, sic shkruan 4NEWS, RKE-ja po shqyrton edhe ndryshime ne tarifen e lire te rrymes, te njohur si tarifa e nates. Po analizohen termine te reja te aplikimit te kesaj tarife, si pasoje e ndryshimeve qe kane ndodhur ne tregun e energjise elektrike. Cdo vendim perfundimtar, paralajmeron rregullatori, do te merret vetem pasi te sigurohen te dhena te plota dhe te besueshme nga sistemi.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.