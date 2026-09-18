Tiranë 30°C · Pjesërisht vranët 18 Shtator 2026
S&P 500 7,638 ▲1.14%
DOW 51,778 ▲0.61%
NASDAQ 26,418 ▲1.69%
NAFTA 95.89 ▼1.38%
ARI 4,420 ▲0.47%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1486 EUR/GBP 0.8590 EUR/CHF 0.9465 EUR/ALL 91.3704 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3687 EUR/TRY 55.9468 EUR/JPY 179.02 EUR/CAD 1.6058 EUR/USD 1.1486 EUR/GBP 0.8590 EUR/CHF 0.9465 EUR/ALL 91.3704 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3687 EUR/TRY 55.9468 EUR/JPY 179.02 EUR/CAD 1.6058
₿ CRYPTO
BTC $78,298 ▲ +2.55% ETH $2,517 ▲ +3.43% XRP $1.3359 ▲ +3.24% SOL $106.5100 ▲ +6.81%
S&P 500 7,638 ▲1.14 % DOW 51,778 ▲0.61 % NASDAQ 26,418 ▲1.69 % NAFTA 95.89 ▼1.38 % ARI 4,420 ▲0.47 % S&P 500 7,638 ▲1.14 % DOW 51,778 ▲0.61 % NASDAQ 26,418 ▲1.69 % NAFTA 95.89 ▼1.38 % ARI 4,420 ▲0.47 %
EUR/USD 1.1486 EUR/GBP 0.8590 EUR/CHF 0.9465 EUR/ALL 91.3704 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3687 EUR/TRY 55.9468 EUR/JPY 179.02 EUR/CAD 1.6058 EUR/USD 1.1486 EUR/GBP 0.8590 EUR/CHF 0.9465 EUR/ALL 91.3704 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3687 EUR/TRY 55.9468 EUR/JPY 179.02 EUR/CAD 1.6058
18 Sht 2026
Breaking
Gucati: Të shfuqizohet vendimi dënues nga Gjykata Speciale “Paketa e Maleve” si ankandi i fundit: Pushteti i ngelur pa pasuri për të falur e pa mburojë për të mbrojtur Protestë “gjithpopullore” në Prishtinë kundër vendimit të Hagës për Thaçin dhe drejtuesit e UÇK-së Basketbolli amerikan në zi, ndahet nga jeta në moshën 43-vjeçare ish-ylli i NBA-së! Pamja e parë e Ian McKellen si Gandalf në ‘The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum’: videoja nga xhirimet konfirmon kthimin e magjistarit legjendar
Menu
Boterori

Basketbolli amerikan në zi, ndahet nga jeta në moshën 43-vjeçare ish-ylli i NBA-së!

· 3 min lexim
nga jeta në moshën 43-vjeçare

Bota e basketbollit amerikan është në zi. Mike Sweetney, ish-lojtari i New York Knicks dhe një prej emrave të spikatur të Georgetown, është ndarë nga jeta në moshën 43-vjeçare.

Sweetney u përzgjodh nga New York Knicks me zgjedhjen e nëntë të përgjithshme në draftin e NBA-së të vitit 2003, pasi kishte spikatur me Georgetown.

Lajmi i trishtë u bë i ditur nga bashkëshortja e tij, India, përmes një postimi në Facebook. Ajo e përshkroi Sweetney-n si mikun e saj më të mirë dhe bashkëshortin e saj për gati dy dekada.

“Me zemër të thyer, ne mbajmë zi thellë për ndarjen nga jeta të Michael-it tonë të dashur”, shkroi India.

Ajo theksoi gjithashtu lidhjen e fortë që Sweetney kishte me fëmijët e tij, duke thënë se ata ishin “drita e syve të tij” dhe se ai punonte çdo ditë për t’u siguruar atyre jetën më të mirë të mundshme.

Shkaku i vdekjes nuk është bërë i ditur.

Sweetney luajti dy sezone në NBA me New York Knicks. Në sezonin e tij të dytë ai shënoi përmirësim në paraqitjet e tij, duke regjistruar mesatarisht 8.4 pikë dhe 5.4 ribaunde për ndeshje.

Gjatë gjithë karrierës së tij në NBA, basketbollisti u përball edhe me probleme të vazhdueshme me peshën.

Në verën pas sezonit të dytë në New York, Sweetney u përfshi në një shkëmbim që e dërgoi te Chicago Bulls, ndërsa në drejtim të Knicks u transferuan Eddie Curry dhe Antonio Davis.

Pas dy sezonesh në Çikago, Sweetney vijoi karrierën e tij jashtë Shteteve të Bashkuara.

I lindur në Uashington, Sweetney luajti më pas në disa kampionate jashtë SHBA-së, përfshirë Kinën, Porto Rikon dhe vende të Amerikës së Jugut.

Ai e mbylli karrierën si basketbollist profesionist në vitin 2017.

Ndërkohë, India kishte nisur së fundmi edhe një fushatë në GoFundMe, me një objektiv prej 10 mijë dollarësh.

Në mesazhin e saj, bashkëshortja e Sweetney kërkoi kohë dhe hapësirë për familjen në këtë periudhë të vështirë.

“Ai ishte djali, vëllai, anëtari i familjes, miku, babai dhe burri më i mirë që dikush mund të kërkonte”, shkroi ajo, duke falënderuar të gjithë ata që kanë shprehur mbështetjen dhe ngushëllimet për familjen.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu