Pas dështimeve në kampionat, Juventus e nis mbarë Europën! Shënon 5 gola ndaj holandezëve dhe jep spektakël
Juventus e ka nisur në mënyrën më spektakolare aventurën në fazën e ligës së Europa League, duke mposhtur 5-0 NEC Nijmegen në Torino.
Bardhezinjtë dominuan takimin nga fillimi deri në fund dhe e kthyen debutimin europian në një festë të vërtetë për tifozët në “Allianz Stadium”.
Ndeshja u zhbllokua që në minutën e 9-të, kur Nico Gonzalez përfitoi nga një dalje e gabuar e portierit kundërshtar pas një topi të gjatë të Kamil Grabara dhe e dërgoi topin në rrjetë.
Juventus nuk u mjaftua me avantazhin dhe vazhdoi të sulmonte, duke gjetur edhe golin e dytë në minutën e 24-t. Kerim Alajbegovic goditi saktë nga distanca dhe dyfishoi shifrat për skuadrën e Luciano Spallettit.
Pak para fundit të pjesës së parë, Juventus fitoi një penallti dhe nga pika e bardhë Nick Woltemade nuk gaboi në minutën e 35-të, duke e çuar rezultatin në 3-0.
Gjermani u bë edhe lojtari i parë gjerman që shënon për Juventusin në një prej kompeticioneve kryesore europiane që nga Jürgen Kohler në vitin 1995.
Në pjesën e dytë, bardhezinjtë vijuan të kontrollonin gjithçka dhe goli i katërt erdhi në minutën e 75-të. Zeki Çelik realizoi pas një aksioni të bukur, duke e çuar Juventusin në një avantazh të thellë.
“Manita” u kompletua në minutën e 82-të, kur Randal Kolo Muani shënoi golin e pestë dhe vulosi një mbrëmje perfekte për Juventusin.
Me këtë fitore 5-0, Juventus merr tri pikët e para në fazën e ligës së Europa League dhe nis aventurën europiane me një paraqitje bindëse.
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