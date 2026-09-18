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Bota

BE i jep Ukrainës 3.3 miliardë euro për raketa dhe dronë

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Bashkimi Evropian do t’i japë Ukrainës 3.3 miliardë euro për blerjen e raketave dhe dronëve, njoftoi të enjten Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, pas një bisede telefonike me Presidentin ukrainas Volodymyr Zelenskyy.

“Nesër, ne do t’i japim Ukrainës edhe 3.3 miliardë euro të tjera”, tha von der Leyen në njoftimin zyrtar për bisedën.

Ajo theksoi se ndihma e re vjen në një moment kur sulmet ruse ndaj Ukrainës vazhdojnë, përfshirë edhe kryeqytetin Kiev.

“Rusia po e synon pa pushim Kievin, duke u përpjekur ta bëjë jetën e përditshme të pamundur për banorët e tij”, tha ajo. “Ne qëndrojmë me ta. Dhe me të gjithë ukrainasit.”

Fondet janë pjesë e 28.3 miliardë eurove të parashikuara këtë vit për mbrojtjen e Ukrainës në kuadër të Kredisë Mbështetëse të BE-së për Ukrainën.

Von der Leyen tha gjithashtu se BE-ja ka miratuar financimin për sistemet Patriot përmes së njëjtës kredi, duke i hapur rrugën Ukrainës për blerjen e interceptorëve Patriot të prodhuar në SHBA dhe të përdorur kundër raketave balistike.

“Por është e qartë se nevojitet më shumë”, tha ajo.

Sipas von der Leyen, Brukseli është i gatshëm të përdorë fondet e mbetura nga SAFE – Security Action for Europe, instrumenti i BE-së për financimin e investimeve në mbrojtje dhe blerjeve të përbashkëta – për të nisur një program të ri të projekteve të përbashkëta të mbrojtjes BE-Ukrainë.

“Ne duam të zhvillojmë së bashku një sistem evropian të mbrojtjes ajrore dhe raketore, duke u bazuar në sistemin tonë të përbashkët antibalistik Freya, në mënyrë që të mund të kombinojmë përvojën dhe inovacionin e Ukrainës në fushën e betejës me teknologjinë dhe forcën industriale të Evropës”, tha Presidentja e Komisionit Evropian.

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