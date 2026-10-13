BE-ja dhe Italia mbështesin lirinë e medias në Kosovë, theksojnë rolin e gazetarëve në demokraci
Bashkimi Evropian dhe Ambasada e Italisë në Kosovë kanë riafirmuar përkushtimin e tyre për mbrojtjen e lirisë së medias dhe krijimin e një mjedisi ku gazetarët dhe shoqëria civile mund të veprojnë lirshëm dhe në mënyrë të pavarur.
Në një aktivitet të mbajtur të martën në Shtëpinë e Evropës në Prishtinë, BE-ja dhe Ambasada e Italisë mirëpritën Asociacionin e Gazetarëve të Kosovës (AGK) dhe organizatën Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa (OBCT), me rastin e prezantimit të Raportit Hije për Lirinë e Medias dhe Sigurinë e Gazetarëve në Kosovë.
Raporti është hartuar në kuadër të një projekti të mbështetur nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe Bashkëpunimit Ndërkombëtar e Italisë dhe trajton zhvillimet, sfidat dhe gjendjen e lirisë së medias dhe sigurisë së gazetarëve në Kosovë.
Sipas njoftimit të publikuar nga BE-ja, aktiviteti mblodhi gazetarë, përfaqësues të shoqërisë civile, ekspertë të medias dhe partnerë ndërkombëtarë, të cilët shkëmbyen pikëpamje për mjedisin mediatik në Kosovë, kushtet për ushtrimin e gazetarisë së pavarur dhe rëndësinë e mbrojtjes së lirisë së shprehjes.
Në njoftim theksohet se roli mbikëqyrës dhe avokues i shoqërisë civile është jetik për promovimin e llogaridhënies, mbrojtjen e të drejtave themelore dhe forcimin e institucioneve demokratike.
Bashkimi Evropian ka bërë të ditur se mbetet i përkushtuar për të mbështetur një mjedis ku shoqëria civile dhe mediat e pavarura mund të veprojnë lirshëm dhe në mënyrë efektive.
Sipas BE-së, mediat e pavarura dhe shoqëria civile kanë rol të rëndësishëm në zhvillimin demokratik të Kosovës dhe në përparimin e saj drejt integrimit evropian.
Publikimi i raportit vjen në një periudhë kur liria e medias, siguria e gazetarëve dhe pavarësia e institucioneve mediatike mbeten çështje të rëndësishme për demokracinë dhe procesin e integrimit evropian të Kosovës.
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