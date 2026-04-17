17 Apr 2026
Mbështetje për studentët shqiptarë në RMV, të respektohen të drejtat gjuhësore dhe arsimore Rinisim sulmet nëse Teherani s'pranon marrëveshje, Hegseth: Do të bllokojmë portet e Iranit për aq kohë sa të jetë e nevojshme Kasaforta të boshatisura dhe rafte të hedhura në tokë, pamje nga brenda bankës së grabitur në Napoli Denar Biba rimandatohet kryetar i Komisionit të Autoritetit të Konkurrencës Plagosja e 3 të rinjve në Bulqizë, pezullohen nga detyra dy punonjës policie
Europa

BE plan për uljen e taksave të energjisë elektrike për të ulur faturat

· 2 min lexim

Bashkimi Evropian po përgatit një plan të ri që mund të ulë taksat mbi energjinë elektrike, me qëllim që të lehtësojë faturat e qytetarëve pas rritjes së çmimeve të energjisë.

Kjo rritje e çmimeve lidhet me tensionet dhe luftën në Iran, që ka ndikuar në tregun e naftës dhe gazit, duke i bërë ato më të shtrenjta. Si pasojë, edhe energjia elektrike në Evropë është rritur, sepse në shumë vende çmimi i saj lidhet ende me gazin.

Sipas të dhënave, një pjesë e madhe e faturës së energjisë elektrike në Evropë shkon për taksa dhe tarifa shtesë. Këto taksa janë vendosur ndër vite për të financuar energjinë e rinovueshme.

Komisioni Evropian planifikon që në propozimin e ri të ulë taksat mbi energjinë elektrike, në mënyrë që ajo të jetë më e lirë se nafta dhe gazi. Ideja është të nxitet përdorimi i energjisë elektrike dhe të ulet varësia nga karburantet fosile.

Gjithashtu, po diskutohet edhe vendosja e një takse mbi fitimet e kompanive të naftës dhe gazit, pasi ato kanë përfituar nga rritja e çmimeve gjatë krizave energjetike.

Qëllimi i përgjithshëm i këtij plani është të ulen faturat e energjisë për qytetarët, të përshpejtohet kalimi drejt energjisë së pastër dhe të bëhet Evropa më pak e varur nga krizat e tregut të naftës dhe gazit.

