EUR/USD 1.1799 EUR/GBP 0.8696 EUR/CHF 0.9223 EUR/ALL 95.7422 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4001 EUR/TRY 52.8102 EUR/JPY 187.48 EUR/CAD 1.6216
17 Apr 2026
Trump propozon ndërtimin e një harku monumental në Washington, projekti ndez debat publik dhe ligjor Departamenti Amerikan i Shtetit kufizon vizat për ata që "mbështesin kundërshtarët". Mbështetje për studentët shqiptarë në RMV, të respektohen të drejtat gjuhësore dhe arsimore Rinisim sulmet nëse Teherani s'pranon marrëveshje, Hegseth: Do të bllokojmë portet e Iranit për aq kohë sa të jetë e nevojshme Kasaforta të boshatisura dhe rafte të hedhura në tokë, pamje nga brenda bankës së grabitur në Napoli
Maqedonia

Mbështetje për studentët shqiptarë në RMV, të respektohen të drejtat gjuhësore dhe arsimore

· 1 min lexim

Dhjetëra qytetarë, të rinj dhe aktivistë marshuan këtë të Enjte në Shkodër në mbështetje të studentëve shqiptarë në Maqedoninë e Veriut, duke kërkuar të drejtën për të dhënë provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe.

Me pankarta në duar, ata u nisën nga Dugajet e Reja, ku bënë thirrje për respektimin e të drejtave arsimore dhe gjuhësore.

Organizatorët dhe pjesëmarrësit theksuan se mbrojtja e të drejtave gjuhësore dhe arsimore mbetet thelbësore, duke bërë thirrje për më shumë vëmendje dhe angazhim institucional ndaj kësaj çështjeje.

Një projektligj i hartuar në vitin 2024 nga Ministria e Drejtësisë në Maqedoninë e Veriut, i cili synonte mundësimin e dhënies së provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe, nuk u çua përpara. Pas ndryshimeve në përbërjen parlamentare dhe formimit të qeverisë së re, ai u hoq nga agjenda e Kuvendit dhe nuk është rikthyer më në diskutim nga autoritetet aktuale.

