Tani është zyrtare, Bernardo Silva nuk do të rinovojë me City-n
Tani është zyrtare: Bernardo Silva do të largohet nga Manchester City në fund të sezonit. Njoftimi i klubit, i ndjekur menjëherë nga lamtumira emocionale e lojtarit në rrjetet sociale, shënon në mënyrë efektive fundin e një epoke. Lajmi menjëherë e rifokusoi interesin e Juventusit te 31-vjeçari portugez me një rekord të jashtëzakonshëm.
Pasi mbërriti te City në vitin 2017, ai ka bërë 451 paraqitje në nëntë vite të suksesshme. Numri i tij arrin në 19 trofe të mëdhenj, duke përfshirë gjashtë tituj të Premier League dhe një titull të Ligës së Kampionëve. Këtë vit, ai e udhëhoqi ekipin drejt fitores së Carabao Cup kundër Arsenalit, duke dëshmuar se mbetet një lider absolut.
