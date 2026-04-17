Messi blen klubin spanjoll
Lionel Messi ka blerë ekipin spanjoll të kategorisë së tretë UE Cornella, njoftoi klubi me seli në Katalonjë të enjten.
Fituesi i Kupës së Botës me Argjentinën, Messi, i cili luajti 778 ndeshje dhe shënoi 672 gola për Barcelonën përpara se të bashkohej me Paris St-Germain dhe Inter Miami, ka marrë drejtimin e klubit spanjoll si pjesë e një përpjekjeje strategjike për të zhvilluar talentet vendase në rajon.
“Ky veprim përforcon lidhjet e ngushta të Messit me Barcelonën dhe angazhimin e tij për zhvillimin e sportit dhe talenteve lokale në Katalonjë — një lidhje e rrënjosur në vitet e tij në FC Barcelona dhe e vazhduar që atëherë”, tha Cornella në një deklaratë.
Tetë herë fituesi i Topit të Artë, Messi, e udhëhoqi Inter Miamin drejt Kupës së parë në MLS vitin e kaluar.
The post Messi blen klubin spanjoll appeared first on RTSH.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.