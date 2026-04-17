17 Apr 2026
Kasaforta të boshatisura dhe rafte të hedhura në tokë, pamje nga brenda bankës së grabitur në Napoli

Disa persona të armatosur grabitën një bankë në mes të ditës në Napoli të enjten, duke mbajtur peng 25 persona përpara se të arratiseshin nëpërmjet një tuneli.

Euronews Albania ka siguruar foto nga brenda bankës në qytetin jugor italian, të shkrepura nga gazetari Giusepppe Crimaldi ku duken kasafortat e boshatisura dhe raftet e hedhura përtokë nga grabitësit.

Mediat lokale raportuan se policia negocioi rreth 2 orë me grabitësit përpara se të gjithë pengjet të liroheshin.

Një turmë e madhe kalimtarësh, banorësh vendas dhe zjarrfikësish u mblodhën në shesh duke pritur zhvillimet, ndërsa dhjetëra mijëra njerëz ndoqën një transmetim të drejtpërdrejtë nga vendi i krimit.

Anëtarët e forcave speciale të policisë së armatosur të karabinierëve u sollën urgjentisht me aeroplan nga Toskana.

Vetëm disa orë më vonë ata hynë me forcë në bankë duke thyer një dritare.

Disa të shtëna dhe zhurmat e forta të granatave shokuese mund të dëgjoheshin në transmetimin e drejtpërdrejtë pak më vonë.

Por deri atëherë, thuhet se grabitësit ishin arratisur përmes një tuneli, raportuan mediat lokale. Mendohej se ata mund të ishin zhdukur në sistemin e kanalizimeve.

