Begaj dekreton hartën e re territoriale, bashkitë reduktohen nga 61 në 46
Presidenti i Republikës, Bajram Begaj, ka dekretuar ligjin për ndarjen e re administrativo-territoriale të Shqipërisë, duke i hapur rrugë zbatimit të reformës që parashikon reduktimin e numrit të bashkive nga 61 në 46.
Miratimi i kësaj reforme është shoqëruar me debate të forta politike mes mazhorancës dhe opozitës, si dhe me protesta të banorëve në disa qytete, të cilët kanë kundërshtuar ndryshimet në organizimin e njësive të qeverisjes vendore.
Sipas hartës së re territoriale, Shqipëria do të organizohet në 46 bashki, ndërsa ndarja në 12 qarqe do të mbetet e pandryshuar.
Reforma synon riorganizimin e pushtetit vendor, ndërsa zgjedhjet e ardhshme lokale do të zhvillohen sipas ndarjes së re administrativo-territoriale.
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