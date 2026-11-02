☁️
Tiranë 19°C · Vranët 02 Nëntor 2026
S&P 500 7,580 ▼1.82%
DOW 51,770 ▼1.09%
NASDAQ 25,437 ▼2.86%
NAFTA 99.88 ▼4.07%
ARI 3,907 ▲0.22%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1160 EUR/GBP 0.8335 EUR/CHF 0.9201 EUR/ALL 90.9858 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5272 EUR/TRY 55.7239 EUR/JPY 175.80 EUR/CAD 1.5587 EUR/USD 1.1160 EUR/GBP 0.8335 EUR/CHF 0.9201 EUR/ALL 90.9858 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5272 EUR/TRY 55.7239 EUR/JPY 175.80 EUR/CAD 1.5587
₿ CRYPTO
BTC $78,084 ▼ -0.01% ETH $2,290 ▲ +0.86% XRP $1.2514 ▲ +0.02% SOL $94.3300 ▼ -1.28%
S&P 500 7,580 ▼1.82 % DOW 51,770 ▼1.09 % NASDAQ 25,437 ▼2.86 % NAFTA 99.88 ▼4.07 % ARI 3,907 ▲0.22 % S&P 500 7,580 ▼1.82 % DOW 51,770 ▼1.09 % NASDAQ 25,437 ▼2.86 % NAFTA 99.88 ▼4.07 % ARI 3,907 ▲0.22 %
EUR/USD 1.1160 EUR/GBP 0.8335 EUR/CHF 0.9201 EUR/ALL 90.9858 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5272 EUR/TRY 55.7239 EUR/JPY 175.80 EUR/CAD 1.5587 EUR/USD 1.1160 EUR/GBP 0.8335 EUR/CHF 0.9201 EUR/ALL 90.9858 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5272 EUR/TRY 55.7239 EUR/JPY 175.80 EUR/CAD 1.5587
02 Nën 2026
Breaking
Al po ndryshon tregun e punës, por këta punonjës do të kenë avantazh Iliriana Jaka Gashi në “Rrugëtimi” – nga një rrugë që nuk e kishte planifikuar te historitë që i ndryshuan jetën Podgoricë: 72 orë mbajtje për burrin që dyshohet se kërcënoi partneren me thikë dhe fëmijët e saj Gogu e Spahiu vizitojnë Burgun e Shënkollit, masa për kujdesin shëndetësor të të burgosurve Presidenti Begaj dekreton Reformën Territoriale, në zgjedhje do votohet për 46 bashki
Menu
Politika

Begaj dekreton Reformën Territoriale, Shqipëria voton më 9 maj për 46 bashki

· 1 min lexim

Presidenti Bajram Begaj ka dekretuar ligjin e ri për ndarjen administrativo-territoriale të njësive të qeverisjes vendore në Shqipëri, duke i hapur rrugë zbatimit të hartës së re territoriale në zgjedhjet vendore të 9 majit 2027.

“Në mbështetje të nenit 84, pika 1, dhe nenit 93 të Kushtetutës, DEKRETOJ: Shpalljen e ligjit nr. 100/2026, “Për ndarjen administrativo-territoriale të njësive të qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë”, thuhet në vendim.

Në zgjedhjet e ardhshme vendore, më 9 maj 2027, qytetarët do të votojnë për drejtuesit e 46 bashkive, sipas ndarjes së re administrative të miratuar nga Kuvendi.

Reforma territoriale u miratua në Kuvend më 9 tetor 2026, pas një seance maratonë që zgjati më shumë se 14 orë dhe u shoqërua me debate të forta mes mazhorancës dhe opozitës. Projektligji mori 85 vota pro, 34 kundër dhe asnjë abstenim.

Sipas organizimit të ri, Shqipëria do të ketë 46 bashki, ndërkohë ndarja në 12 qarqe mbetet e pandryshuar.

Ende nuk ka komente. Bëhuni i pari që komenton.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu