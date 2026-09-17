Bella Hadid përsos stilin verë-në-vjeshtë me minifustan portokalli dhe çizme të larta
New York Fashion Week mund të ketë përfunduar, por prania e Bella Hadid në Manhatan vazhdon të tërheqë vëmendje. Këtë javë modelja ndryshoi brenda pak orësh nga një kapele trucker dhe Uggs në një fustan të artë vintage Prada dhe një çantë bowling vintage Prada, të cilat i vesh për një darkë në Locanda Verde në Tribeca.
Siç raporton Harper’s Bazaar, dje ajo u pa përsëri në lagje me një look të ndezur që përmbledh kalimin verë-në-vjeshtë: një minifustan me mëngë të gjata në nuancën e theksuar portokalli, të kombinuar jo me sandale, por me çizme të gjata prej lëkure të kafesë me majë të mprehtë dhe taka stileto. Një çantë e madhe nën nuancën e çokollatës nga Staud plotësonte ngjyrat e çizmeve, ndërsa një pallto korduroje e nxirrte look-un drejt vjeshtës dhe një shami e kuqe me katrorë i shtonte nuancë verore.
Detajet e aksesorëve shtuan dimension në veshje: syze të mëdha borgjeze nga Side Eye NYC dhe shtresa bizhuterish të arta e diamanti, përfshirë unaza të trasha, një byzylyk Chopard Happy Hearts dhe orën Happy Sport. Hadid nuk mori pjesë si modele në shfaqjet e këtij NYFW, por u shfaq me shkëlqim në ceremoninë e 50-vjetorit të koleksionit “Happy Diamonds” të Chopard dhe në nisjen e fushatës globale të shtëpisë së modës.
Detajet rreth paraqitjeve të saj dhe pjesëmarrjes në ngjarjen e Chopard janë raportuar nga Harper’s Bazaar.
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