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Ben Stiller i propozoi Christine Taylor pikërisht gjatë xhirimeve të “Meet the Parents”: jeta imitoi artin

Aktorja e rrëfeu historinë në premierën e "Focker-in-Law" në Nju Jork: ndërsa personazhi i tij përgatiste propozimin në film, Stiller po i kërkonte dorën e saj babait të saj, pa dijeninë e saj.

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Ben Stiller i propozoi Christine Taylor pikërisht gjatë xhirimeve të “Meet the Parents”: jeta imitoi artin

Christine Taylor ka zbuluar se bashkëshorti i saj, Ben Stiller, i bëri një propozim surprizë pikërisht gjatë xhirimeve të komedisë “Meet the Parents” — dhe historia ka një lidhje të ëmbël me vetë fabulën e filmit, ku personazhi i tij, Greg Focker, përgatitej të bënte të njëjtën gjë, siç njofton Page Six.

“Historia është paralele me jetën tonë. Ai po përgatitej të më propozonte ndërsa xhironte. Ai po i kërkonte dorën time babait tim, pa e ditur unë, kështu që ishte pak a shumë jeta që imitonte artin”, tha Taylor, 55 vjeçe, në premierën e filmit të ri “Focker-in-Law” të mërkurën në Nju Jork, duke shtuar me shaka se babai i saj nuk ishte aq frikësues sa personazhi i Robert De Niro-s.

Stiller, 60 vjeç, e surprizoi atë në Los Anxhelos, ndërsa ajo besonte se ai ishte në Nju Jork për provat. Në të vërtetë, ai kishte fluturuar në Los Anxhelos dhe kishte mbledhur miqtë e familjen në shtëpinë e saj, ndërsa ajo ishte në kinema. “Po kthehesha në shtëpi dhe çelësi i garazhit nuk funksiononte; kur iu afrova shkallëve të hyrjes, dera ishte e hapur dhe petalet e trëndafilave rreshtoheshin nëpër dhoma”, kujtoi ajo. “Ishte absolutisht i përsosur në çdo mënyrë. Ishte kaq i bukur.”

Çifti u njoh në sheshxhirim në vitin 1999 dhe u martua vitin pasardhës. Ata kanë dy fëmijë, vajzën Ella, 24 vjeçe, dhe djalin Quinn, 21 vjeç, i cili i shoqëroi në premierë. Pas 17 vjetësh martesë, ata u ndanë në vitin 2017, por u ribashkuan pasi jetuan bashkë gjatë pandemisë së COVID-19; në një intervistë në fillim të këtij viti, Taylor tregoi se çifti “e gjeti rrugën e kthimit” me shumë kohë kushtuar marrëdhënies dhe me ndihmën e një terapisti.

“Focker-in-Law”, kapitulli i ri i sagës, del në kinema për Ditën e Falënderimeve dhe ribashkon Robert De Niro-n, Blythe Danner, Teri Polo-n dhe Owen Wilson, me të renë Ariana Grande. Premiera u mbajt në Beacon Theatre në Nju Jork.

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