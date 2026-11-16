Baby2Baby Gala 2026: më të veshurat e mbrëmjes, nga Cardi B me pupla te Olandria Carthen me fustanin e artë të Pajtim Racit
Tapeti i kuq i galasë bamirëse në West Hollywood u dominua nga siluetat skulpturore, qëndisjet e ndërlikuara dhe bishtat dramatikë, ndërsa Demi Moore u nderua me çmimin Giving Tree.
Hollywood-i u mblodh të shtunën, më 14 nëntor, në Pacific Design Center në West Hollywood për galanë vjetore Baby2Baby, mbrëmja bamirëse që mbledh fonde për fëmijët që jetojnë në varfëri. Por, siç ndodh shpesh, tapeti i kuq pati historinë e tij: silueta skulpturore, qëndisje të ndërlikuara dhe bishta dramatikë dominuan mbrëmjen, siç njofton Ebony.
Cardi B bëri hyrjen më teatrale të mbrëmjes: një fustan fildishi me korse të qëndisur dhe bisht të rrjedhshëm, nga koleksioni couture i Tamara Ralph, i kurorëzuar nga një aksesor gjigant me pupla që gati ia mbulonte fytyrën dhe e ktheu look-un në një moment të vërtetë mode editoriale. Ajo performoi edhe në skenën e galasë.
Ciara e shfaqi barkun e shtatzënisë me një fustan të zi transparent me detaje puplash te ijet dhe mëngët, të kombinuar me një varëse të madhe perlash dhe flokë me volum në stil vintage. Ndërkohë, Keke Palmer zgjodhi një fustan të zi pa rripa, me qëndisje të kuqe, të Sergio Hudson, ndërsa Kelly Rowland solli një nga siluetat më interesante: fustan ngjyrë shampanje me dekolte asimetrike dhe detaje arkitekturore te fundi, i Rami Al Ali-t.
Kerry Washington shkëlqeu me një fustan të artë me thekë metalikë të Oscar de la Renta-s, që lëvizte bukur me trupin. Por një nga momentet më të veçanta për syrin shqiptar ishte Olandria Carthen: një fustan i artë me dekolte të thellë dhe qëndisje në formë erashke, krijim i stilistit kosovar Pajtim Raci. Nara Smith, ndërkaq, u shfaq me një krijim të personalizuar të Monse-s, përkrah bashkëshortit Lucky Blue Smith.
Mbrëmja nderoi aktoren Demi Moore me çmimin Giving Tree, për angazhimin e saj filantropik. Mesazhi i tapetit të kuq ishte i qartë: look-et më të forta e balancuan personalitetin me mjeshtërinë, duke kujtuar se momentet më të mira të modës nuk ndjekin trendet, por i bëjnë ato të vetat.
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