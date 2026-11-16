Britania do të ketë zë, por jo votë, në rregullat ushqimore të BE-së, thotë ministri Falconer
Britania e Madhe do të ketë një zë në dhomë, por jo votë, kur të formësohen rregullat ushqimore të Bashkimit Evropian, në kuadër të marrëveshjes tregtare për ushqimin që është në zemër të rivendosjes së marrëdhënieve me Brukselin. Kështu deklaroi ministri britanik për marrëdhëniet me BE-në, Hamish Falconer, në një intervistë për BBC-në, siç njofton BBC.
Kryeministri Andy Burnham shpreson ta mbyllë marrëveshjen në samitin e së premtes në Bruksel, si pjesë e një pakete më të gjerë që përfshin edhe tregtimin e emetimeve dhe një skemë për lëvizjen e të rinjve. Qeveria britanike vlerëson se paketa e plotë do t’i shtonte 0,4 për qind prodhimit të brendshëm bruto të vendit, ndërsa vetëm elementi ushqimor, sipas Falconer, mund të vlejë edhe 5 miliardë paund shtesë, duke ulur kostot për importuesit dhe, në fund, çmimet për blerësit.
Falconer konfirmoi se nuk do të ketë pagesa paraprake si pjesë e marrëveshjes, por la të hapur mundësinë e një klauzole daljeje, nëse një qeveri e ardhshme do të donte ta përmbyste përafrimin me BE-në. Sipas BBC-së, kjo klauzolë pasqyron shqetësimin e Brukselit për koston e rindërtimit të objekteve të inspektimit të sigurisë ushqimore në kufi, të ngritura pas Brexit-it, të cilat me marrëveshjen e re do të çmontoheshin.
Ministri e ilustroi barrën aktuale të burokracisë me shembullin e kamionëve të Marks & Spencer, për të cilët duhen më shumë se 300 faqe dokumente për një ngarkesë të vetme ushqimore, ndërsa dërgesa janë kthyer mbrapsht edhe për ngjyrën e gabuar të bojës në një formular. Marrëveshja, tha ai, do të hiqte edhe kontrollet për mallrat që lëvizin nga Britania e Madhe drejt Irlandës së Veriut dhe etiketat e veçanta “jo për BE-në”.
Fermerët e kanë mirëpritur perspektivën e më pak inspektimeve, por presidenti i Unionit Kombëtar të Fermerëve, Tom Bradshaw, e quajti marrëveshjen një moment mundësie dhe rreziku, duke kujtuar se eksportet ushqimore drejt BE-së kanë rënë me më shumë se një të tretën që nga viti 2019 dhe duke kërkuar kompromis për çështje si pesticidet dhe kulturat e modifikuara gjenetikisht. Konservatorët dhe partia Reform, nga ana e tyre, kanë paralajmëruar se do ta zhbënin marrëveshjen nëse ktheheshin në pushtet, me argumentin se Britania do të mbetej marrëse rregullash pa të drejtë fjale në hartimin e tyre.
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