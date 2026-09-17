Benfika thyen “tersin” Milan
Benfika e Lisbonës arriti fitoren e parë në histori kundër Milanit. Në takimin e shtatë midis tyre, luajtur në stadiumin Meazza të Milanos për raundin e parë të Europa League, portugezët fituan 0-2 pas një loje më të mirë se italianët, të vërshëllyer nga tifozët e tyre.
Benfika e Lisbonës arriti një sukses historik duke mundur për herë të parë Milanin, në ndeshjen e raundit të parë të Europa League. Para takimit në San Siro, fituar 2-0 nga portugezët, dy skuadrat ishin ndeshur gjashtë herë, me katër fitore të italianëve dhe dy barazime.
Benfika e nis lojën me qarkullim të shpejtë të topit, çka e vë Milanin në vështirësi, duke e ndjerë mungesën e Modriç e Pulisiç. Por teksa kuqezinjtë arrijnë të kapin ritmin e lojës, Benfika i godet, duke shënuar në minutën e 16-të, me Lukebakio, që gjuan saktë me të majtën në hyrje të zonës.
Vetëm tri minuta më pas portugezët janë pranë dyfishimit, kur gjuan Sudakov dhe topi përplaset në shtyllë. Milan përpiqet të organizohet, por rezultati nuk ndryshon dhe skuadrat shkojnë në pushim nën vërshëllimat e tifozëve në San Siro, të pakënaqur me skuadrën e tyre.
Me nisjen e pjesës së dytë Milan duket më i vendosur dhe rrezikon në minutën e pestë, por rrjetën e tund edhe njëherë Benfika. Në minutën e 53-të, Kaminski gjuan me të djathtën brenda zonës dhe mposht Maignan.
Edhe pse tashmë ka një malore të fortë përpara, Milan nuk dorëzohet dhe shtyn fort për të shënuar. Benfika qëndron e qetë dhe përpiqet të administrojë rezultatin, ndërkohë që italianët e zhvendosin lojën para zonës portugeze.
Por të gjitha përpjekjet e kuqezinjve nuk prodhuan asnjë gol dhe Benfica arrin, plot meritë, suksesin e parë në edicionin e ri të Europa League.
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