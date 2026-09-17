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Manchester United në krizë, eliminohet nga Carabao Cup

· 1 min lexim

Manchester United i Michael Carrick vazhdon periudhën e vështirë. Pas humbjes në derbi kundër City, ata u eliminuan nga Carabao Cup. Ishte një humbje e dhimbshme, që erdhi në Old Trafford me një epërsi prej dy golash.

Pas 45 minutash, United kryesoi falë golave ​​të Lacey dhe Mount. Brighton ngushtoi diferencën në kohën shtesë të pjesës së parë me Kostoulas dhe më pas përfundoi rikthimin në pjesën e dytë me golat e Gross dhe De Cuypers.

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