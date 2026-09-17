Manchester United në krizë, eliminohet nga Carabao Cup
Manchester United i Michael Carrick vazhdon periudhën e vështirë. Pas humbjes në derbi kundër City, ata u eliminuan nga Carabao Cup. Ishte një humbje e dhimbshme, që erdhi në Old Trafford me një epërsi prej dy golash.
Pas 45 minutash, United kryesoi falë golave të Lacey dhe Mount. Brighton ngushtoi diferencën në kohën shtesë të pjesës së parë me Kostoulas dhe më pas përfundoi rikthimin në pjesën e dytë me golat e Gross dhe De Cuypers.
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