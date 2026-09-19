Huthi-t duket se synojnë vetëm anijet e lidhura me Arabinë Saudite në Bab el-Mandeb, thotë analisti
Sipas kompanisë së monitorimit Windward, trafiku ditor në ngushticë ra nga 35 në 25 kalime pas avancimit të Huthi-t, por është rikuperuar në 45 — ndërsa analistët paralajmërojnë se grupi mund të zgjerojë kriteret e "anijeve saudite".
Huthi-t duket se po synojnë vetëm anijet e lidhura me Arabinë Saudite në Ngushticën Bab el-Mandeb, sipas analistëve, ndërsa trafiku detar në ngushticën kyçe ka filluar të rikuperohet pas avancimit të grupit përgjatë bregdetit jemenas të Detit të Kuq.
Kompania e monitorimit të transportit detar Windward raportoi një rënie të trafikut nga 35 kalime ditore para avancimit të Huthi-t në 25 kalime pas tij, por trafiku është rikuperuar që atëherë dhe ka arritur në 45 kalime ditore.
Valentin d’Hauthuille, analist i Lindjes së Mesme në ACLED, organizatë monitoruese e konflikteve, tha se “për momentin, fokusi i tyre është tek transporti detar i lidhur me Arabinë Saudite”. Por ai paralajmëroi se Huthi-t “mund të zgjerojnë kriteret sipas të cilave anijet vlerësohen si ‘të lidhura me Arabinë Saudite’, për të rritur presionin si ndaj Arabisë Saudite, ashtu edhe ndaj ekonomisë globale”.
Mohammed al-Bukhaiti, anëtar i byrosë politike të Huthi-t, i tha agjencisë Associated Press se grupi kërkon që Arabia Saudite të heqë “bllokadën e gjatë” ndaj territorit që ata kontrollojnë. “Është Arabia Saudite ajo që mbylli Ngushticën Bab el-Mandeb për trafikun detar nga dhe drejt Jemenit dhe i vendosi vendit një bllokadë të padrejtë”, tha al-Bukhaiti.
Burimi: Al Jazeera (liveblog) — https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2026/9/19/iran-war-live-trump-extends-sanctions-on-iran-houthi-supporters-in-sanaa
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