Berisha akuza për ndryshimet në Qeveri: Shëndetësinë e mori në dorë vetë Rama! Demo i gatuar me bandat, ka lidhje të af
Gjatë bashkëbisedimit me ndjekësit në rrjetet sociale, kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka komentuar ndryshimet e fundit në qeveri, duke u ndalur te ministrja e re e Shëndetësisë, Klodiana Spahiu, dhe ministri i Brendshëm, Ervin Demo.
Për ministren e Shëndetësisë, Berisha përdori një gjuhë të ashpër kritike, duke e lidhur emërimin e saj me kryeministrin Edi Rama. Ai tha se nuk e njeh personalisht ministren dhe se nuk mund ta paragjykojë për shkak të lidhjeve familjare, por vuri në pikëpyetje vendosjen e një ekonomisteje në drejtimin e këtij dikasteri.
Sipas Berishës, shëndetësia është aktualisht në një gjendje shumë të rënduar dhe emërimi i ministres së re lidhet me atë që ai e cilësoi si “dorën e zezë të Surrelit”.
“Kjo ministrja që iku, kjo në fushën e saj, absolutisht nga më të mirat, në imazheri. Dhe në vend se t’i jepej fusha ku ajo ka kontribuar në Kembrixh, ka kontribuar në Nju Jork, ka kontribuar në Romë, ajo u emërua ministre se e donte Edi Rama për ta përdorur për të vjedhur”, deklaroi Berisha, duke iu referuar ish-ministres së Shëndetësisë, Evis Sala.
Më tej, ai komentoi edhe ministren e re, duke thënë:
“Tani a mund të imagjinoni ju? Një ekonomiste, unë nuk e njoh fare, nuk mund ta paragjykoj pse është kushërira e z. kryeministër, po problemi është se si mund të vësh një ekonomiste në krye?”.
Në përfundim, Berisha e drejtoi kritikën drejtpërdrejt ndaj Ramës, duke deklaruar: “Shëndetësinë e mori në dorë Edi Rama tani, nuk ka më, ajo është kot fare, është një kukull në duart e Surrelit.”
Këto janë vlerësime dhe akuza politike të Berishës.
Në pjesën tjetër të bashkëbisedimit, Berisha komentoi edhe emërimin e Ervin Demos në krye të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Ndryshimi u njoftua nga Rama më 11 shtator, ndërsa Demo u betua si ministër më 18 shtator.
Berisha e lidhi emërimin e Demos me atë që ai pretendon se janë lidhje me grupe kriminale, duke deklaruar:
“Erdhi Demo, i gatuar me bandat më të rrezikshme të Shqipërisë. Prandaj erdhi aty.”
Ai përmendi gjithashtu një ngjarje të pretenduar gjatë kohës kur Demo drejtonte Bashkinë e Beratit dhe tha se ministri i ri është “i lidhur me krimin”. Edhe këto janë akuza të bëra nga Berisha dhe nuk paraqiten si fakte të verifikuara.
Berisha pretendoi më tej se Demo ka lidhje të afërta me kreun e SPAK-ut, pa paraqitur në këtë deklaratë prova për pretendimin.
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