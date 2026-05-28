“Berisha nuk e rrëzon dot qeverinë”, Rexhaj: Tre skenarët sesi mund të largohet kryeministri Rama
Analisti Albatros Rexhaj tha në Real Story se ish-kryeministri Berisha përfaqëson një mendësi të vjetër politike, ndërsa kryeministri Edi Rama, sipas tij, është një figurë jashtë asaj kornize dhe nuk mund të rrëzohet politikisht nga Berisha.
Rexhaj theksoi se “alternativa Berisha ka zero shanse”, duke shtuar se ndryshimi politik mund të vijë vetëm përmes reflektimit demokratik ose rrethanave të papritura politike.
“ Sistemi zgjedhor që kemi është se të dy partitë kanë paguar faturën e njëjtë në raport me partnerët e vegjël, që kanë shantazhuar partnerin e madh. Bota e Berishës ka qenë idhulli i rinisë sime, vjen nga ajo mendësi. Rama është diçka tjetër, pavarësisht prirjes së shqiptarëve, por nuk i takon asaj mendësie. Rama ka një mendësi të caktuar ndaj gjermanëve, thyejnë parimet që kanë dhe shkojnë, nuk ia hapin derën një non grata.
Rama është figurë jashtë asaj kornize, nuk rrëzohet Rama me Berishën. Mundet të bjerë nga Zoti, një aksident nga ajo që ndodhi në 2005 ose një reflektim demokratik që një forcë edhe mundet ta bëjë. Nuk ka mekanizma dhune që munden me e ndal. Alternativa Berisha ka zero shanse. Gjermanët luajnë flliqur, e kanë ndërtuar vendin e tyre pa lekët e tyre. RMV e detyruan të ndryshonte emrin, Shqipëria nuk duhet të lejojë të bëjë eksperimente.”
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.