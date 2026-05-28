Tiranë 20°C · Kthjellët 28 May 2026
EUR/USD 1.1631 EUR/GBP 0.8660 EUR/CHF 0.9153 EUR/ALL 95.4156 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4121 EUR/TRY 53.3666 EUR/JPY 185.47 EUR/CAD 1.6088
28 May 2026
Kosova

Sorensen takohet me Pierce, në fokus dialogu Kosovë–Serbi

· 2 min lexim

I dërguari special i Bashkimit Evropian për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, Peter Sørensen, ka zhvilluar një takim me të dërguarën speciale të Mbretërisë së Bashkuar për Ballkanin Perëndimor, Dame Karen Pierce, ku janë diskutuar zhvillimet në procesin e dialogut dhe perspektiva e normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.

Përmes një njoftimi, Sørensen ka bërë të ditur se me Pierce kanë biseduar për rëndësinë e angazhimit të vazhdueshëm diplomatik në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi si dhe për domosdoshmërinë e ruajtjes së ritmit të procesit që synon arritjen e një marrëveshjeje gjithëpërfshirëse për normalizim.

Ai ka theksuar se Bashkimi Evropian dhe Mbretëria e Bashkuar ndajnë objektiv të përbashkët për avancimin e procesit të normalizimit dhe stabilitetit në rajon, duke vlerësuar koordinimin ndërmjet partnerëve ndërkombëtarë si element kyç për suksesin e dialogut.

Takimi vjen në një periudhë kur dialogu Kosovë–Serbi mbetet në fokus të diplomacisë ndërkombëtare, me thirrje të vazhdueshme për intensifikim të përpjekjeve për arritjen e një marrëveshjeje përfundimtare./Telegrafi.

