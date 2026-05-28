“Është më shumë si një Nissan sesa një supermakinë”, Ferrari elektrik 550,000 euro nën kritika
Ferrari zbuloi makinën e saj të parë tërësisht elektrike, modelin Luce, në Romë, por dizajni i saj shkaktoi një valë kritikash në internet dhe kontribuoi në rënien e aksioneve të kompanisë me gati tetë përqind.
Të hënën, prodhuesi më i famshëm italian i makinave i hoqi velin modelit, i cili, me një çmim prej 550,000 eurosh, është ndër automjetet elektrike më të shtrenjta në treg, shkruan Euronews.
Presidenti i Ferrarit, John Elkann, mendonte se makina ia vlente t’i dhurohej në pallatin presidencial italian Quirinale, ku ia tregoi atë presidentit italian Sergio Mattarella të martën. Megjithatë, reagimet në mediat sociale nuk ishin aspak entuziaste.
Në ditët pas lançimit të tij, Luce, që do të thotë “dritë” në italisht, dhe u zhvillua në bashkëpunim me ish-kryeprojektuesin e Apple, Jony Ive, është krahasuar shpesh në internet me Nissan Leaf dhe makinat Toyota edhe më të lira.
“Ferrari Luce i ri duket më shumë si një Nissan ose Toyota e lirë sesa një supermakinë”, thuhet në një nga postimet më të shpërndara. Në të njëjtën kohë, aksionet e Ferrarit ranë me deri në 7.8 përqind në bursën e Milanos.
“Një fyerje estetike dhe teknologjike për këdo që e do Ferrarin”
Midis kritikëve ishte Carlo Calenda , ish-Ministri Italian i Industrisë, i cili dikur punonte te Ferrari. Ai e quajti Luce-n “një fyerje estetike dhe teknologjike për këdo që e do Ferrarin”, dhe më pas shfrytëzoi rastin për të ofruar një kritikë më të gjerë të politikave të biznesit të John Elkann.
Sipas Calenda-s, Elkann, i cili kryeson si Ferrarin ashtu edhe kompaninë e investimeve të familjes “Agnelli Exor”, ka marrë pjesë në shkatërrimin gradual të trashëgimisë industriale të Italisë për vite me radhë.
Prodhuesi i pjesëve të automobilave Magneti Marelli u shit te fondet e investimeve dhe tani është në mbrojtje nga falimentimi i Kapitullit 11. Kompania e robotikës Comau u shit në vitin 2024, ndërsa prodhuesi i kamionëve Iveco po largohet nga grupi.
Vetë Fiat, si një markë e pavarur italiane makinash, praktikisht pushoi së ekzistuari pasi Fiat Chrysler u bashkua me Stellantis në vitin 2021. Exor është gjithashtu në negociata të avancuara për të shitur La Repubblica dhe La Stampa, dy nga gazetat më të respektuara të Italisë.
Edhe në pistat e garave, Ferrari nuk i regjistron sukseset që kishte dikur. Një ekip i Formula 1 nuk ka fituar asnjë titull botëror që nga viti 2008.
Performancë në hijen e përshtypjes vizuale
Ajo me të cilën Luce nuk mund të debatojë është shpejtësia. Katër motorët e saj elektrikë, një për secilën rrotë, zhvillojnë më shumë se 1,000 kuaj fuqi. Makina përshpejton në 100 kilometra në orë në 2.5 sekonda, ndërsa shpejtësia maksimale tejkalon 310 kilometra në orë.
Modeli ka vende për pesë pasagjerë, një vëllim bagazhi prej 600 litrash dhe, siç pretendon Ferrari, nuk tingëllon si një lavatriçe. Kompania kaloi pesë vjet duke zhvilluar një sistem akustik që regjistron dhe amplifikon tingullin natyror të një motori elektrik, në vend që të imitojë artificialisht zhurmën e një motori me djegie të brendshme.
Pjesa e jashtme e saj e lëmuar dhe prej qelqi, e zhvilluar në bashkëpunim me kolektivin e dizajnit të Ive-s, LoveFrom, përfaqëson një ndryshim të rëndësishëm nga silueta tradicionalisht muskuloze për të cilën njihet Ferrari.
Megjithatë, në vetë Ferrarin, ata duken të pashqetësuar për kritikat, qofshin ato nga interneti apo nga diku tjetër.
“Ferrari Luce nuk është një përgjigje ndaj ndryshimit”, u tha Elkann gazetarëve në lançimin në Romë. “Është një vendim, një vendim i qëllimshëm për të udhëhequr atë që po vjen me qartësi dhe guxim.”
Klientët mund të fillojnë të porosisin makina që nga e hëna, ndërsa dërgesat e para priten para fundit të vitit.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.