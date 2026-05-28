21-vjeçari austriak dënohet me 15 vjet burg për planifikimin e një sulmi terrorist në koncertin e Taylor Swift
Një shtetas austriak 21-vjeçar është dënuar me 15 vjet burg për planifikimin e një sulmi xhihadist ndaj koncertit të këngëtares amerikane Taylor Swift në Vjenë gjatë turneut të saj Eras në gusht 2024.
I pandehuri, i identifikuar vetëm si Beran A sipas ligjeve austriake të privatësisë, pranoi në gjykatë planifikimin e sulmit, si dhe të akteve të tjera terroriste, përfshirë sulmin në Mekë.
Gjatë gjyqit para gjykatës në qytetin austriak Wiener Neustadt, Beran A deklaroi se ishte penduar për veprimet e tij. Pas orësh të tëra shqyrtimi, juria e shpalli fajtor dhe e dënoi me 15 vjet burg.
Beran A u arrestua pas një informacioni nga Agjencia Qendrore e Inteligjencës e SHBA-së (CIA), pak para koncertit të parë nga tre koncertet e shitura të Taylor Swift që do të mbaheshin në stadiumin Ernst Happel në Vjenë.
Pas arrestimit, të gjitha koncertet në Austri u anuluan menjëherë, gjë që shkaktoi zhgënjim tek pothuajse 200,000 fansa, si dhe vetë këngëtarja.
Prokuroria deklaroi se Beran A u radikalizua dhe premtoi besnikëri ndaj organizatës terroriste Shteti Islamik (IS). Hetuesit thonë se ai u përpoq të siguronte ilegalisht armë, duke përfshirë një pushkë sulmi dhe një granatë dore, por nuk pati sukses.
Psikiatri i gjykatës Peter Hoffman deklaroi gjatë gjyqit se i pandehuri nuk tregon shenja të sëmundjes mendore dhe se “nuk ka shpjegim psikiatrik” për radikalizimin e tij.
Së bashku me Beran A, një tjetër të akuzuar 21-vjeçar, para gjykatës u paraqit një sllovak i identifikuar si Arda K, të cilin prokuroria pretendon se ishte pjesë e një qelize të lidhur me Shtetin Islamik. Megjithatë, sipas prokurorisë, Arda K nuk mori pjesë në planifikimin e sulmit në koncertin e Taylor Swift.
