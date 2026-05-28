☀️
Tiranë 20°C · Kthjellët 28 May 2026
S&P 500 7,564 ▲0.58%
DOW 50,669 ▲0.05%
NASDAQ 26,917 ▲0.91%
NAFTA 88.53 ▼0.17%
ARI 4,527 ▲1.02%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1631 EUR/GBP 0.8660 EUR/CHF 0.9153 EUR/ALL 95.4156 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4121 EUR/TRY 53.3666 EUR/JPY 185.47 EUR/CAD 1.6088 EUR/USD 1.1631 EUR/GBP 0.8660 EUR/CHF 0.9153 EUR/ALL 95.4156 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4121 EUR/TRY 53.3666 EUR/JPY 185.47 EUR/CAD 1.6088
₿ CRYPTO
BTC $73,836 ▼ -0.79% ETH $2,021 ▼ -0.36% XRP $1.3218 ▲ +0.5% SOL $82.5600 ▲ +0.16%
S&P 500 7,564 ▲0.58 % DOW 50,669 ▲0.05 % NASDAQ 26,917 ▲0.91 % NAFTA 88.53 ▼0.17 % ARI 4,527 ▲1.02 % S&P 500 7,564 ▲0.58 % DOW 50,669 ▲0.05 % NASDAQ 26,917 ▲0.91 % NAFTA 88.53 ▼0.17 % ARI 4,527 ▲1.02 %
EUR/USD 1.1631 EUR/GBP 0.8660 EUR/CHF 0.9153 EUR/ALL 95.4156 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4121 EUR/TRY 53.3666 EUR/JPY 185.47 EUR/CAD 1.6088 EUR/USD 1.1631 EUR/GBP 0.8660 EUR/CHF 0.9153 EUR/ALL 95.4156 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4121 EUR/TRY 53.3666 EUR/JPY 185.47 EUR/CAD 1.6088
28 May 2026
Breaking
Sorensen takohet me Pierce, në fokus dialogu Kosovë–Serbi NASA për dokumentet sekrete të UFO-ve: Gjetëm fenomene të pashpjegueshme “Është më shumë si një Nissan sesa një supermakinë”, Ferrari elektrik 550,000 euro nën kritika 21-vjeçari austriak dënohet me 15 vjet burg për planifikimin e një sulmi terrorist në koncertin e Taylor Swift Një letër e hapur për kancelarin Friedrich Merz
Menu
Bota

21-vjeçari austriak dënohet me 15 vjet burg për planifikimin e një sulmi terrorist në koncertin e Taylor Swift

· 2 min lexim

Një shtetas austriak 21-vjeçar është dënuar me 15 vjet burg për planifikimin e një sulmi xhihadist ndaj koncertit të këngëtares amerikane Taylor Swift në Vjenë gjatë turneut të saj Eras në gusht 2024.

I pandehuri, i identifikuar vetëm si Beran A sipas ligjeve austriake të privatësisë, pranoi në gjykatë planifikimin e sulmit, si dhe të akteve të tjera terroriste, përfshirë sulmin në Mekë.

Gjatë gjyqit para gjykatës në qytetin austriak Wiener Neustadt, Beran A deklaroi se ishte penduar për veprimet e tij. Pas orësh të tëra shqyrtimi, juria e shpalli fajtor dhe e dënoi me 15 vjet burg.

Beran A u arrestua pas një informacioni nga Agjencia Qendrore e Inteligjencës e SHBA-së (CIA), pak para koncertit të parë nga tre koncertet e shitura të Taylor Swift që do të mbaheshin në stadiumin Ernst Happel në Vjenë.

Pas arrestimit, të gjitha koncertet në Austri u anuluan menjëherë, gjë që shkaktoi zhgënjim tek pothuajse 200,000 fansa, si dhe vetë këngëtarja.

Prokuroria deklaroi se Beran A u radikalizua dhe premtoi besnikëri ndaj organizatës terroriste Shteti Islamik (IS). Hetuesit thonë se ai u përpoq të siguronte ilegalisht armë, duke përfshirë një pushkë sulmi dhe një granatë dore, por nuk pati sukses.

Psikiatri i gjykatës Peter Hoffman deklaroi gjatë gjyqit se i pandehuri nuk tregon shenja të sëmundjes mendore dhe se “nuk ka shpjegim psikiatrik” për radikalizimin e tij.

Së bashku me Beran A, një tjetër të akuzuar 21-vjeçar, para gjykatës u paraqit një sllovak i identifikuar si Arda K, të cilin prokuroria pretendon se ishte pjesë e një qelize të lidhur me Shtetin Islamik. Megjithatë, sipas prokurorisë, Arda K nuk mori pjesë në planifikimin e sulmit në koncertin e Taylor Swift.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu

Reklamë