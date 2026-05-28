NASA për dokumentet sekrete të UFO-ve: Gjetëm fenomene të pashpjegueshme
Drejtori i agjencisë hapësinore amerikane NASA, Jared Isaacman, tha se dosjet e deklasifikuara rishtazi mbi fenomenet anomale të paidentifikuara (UAP) zbulojnë një sërë dëshmish të pazakonta të cilave agjencitë qeveritare nuk u kushtuan vëmendje të mjaftueshme.
“Ajo që po del në dritë tani nuk është anije kozmike e rrëzuar apo trupa alienësh, por fenomene reale për të cilat ende nuk kemi një shpjegim”, tha Isaacman për Fox News.
Publikimi i dokumenteve vjen pasi administrata e Presidentit Donald Trump publikoi dy grupe dosjesh të deklasifikuara mbi UAP-në, si pjesë e një iniciative më të gjerë për transparencë më të madhe. Agjencitë u urdhëruan të kërkonin në bazat e të dhënave të brendshme për dekada të tëra raportimesh për fenomene ajrore të pashpjegueshme, pas vitesh dyshimesh publike rreth sekretit qeveritar dhe hetimeve për UFO-t.
Zyrtarët deklarojnë se së shpejti mund të pasojnë publikime të reja të dokumenteve nga agjenci të tjera, përfshirë CIA-n.
Publikimi i vazhdueshëm i dosjeve të deklasifikuara është pjesë e programit të Trump-it “Sistemi Presidencial i Zbulimit dhe Raportimit për Takimet me UAP” (PURSUE), brenda të cilit një grup tjetër dokumentesh iu prezantua publikut të premten.
Isaacman theksoi se këto njoftime nuk duhen parë si provë e ekzistencës së jetës jashtëtokësore, por si një mundësi për publikun për të analizuar prova të pashpjegueshme. Ai thotë se kamerat moderne, sensorët ushtarakë dhe të dhënat qeveritare të publikuara së fundmi u japin amerikanëve më shumë material për të studiuar se kurrë më parë.
“Sot, të gjithë kanë një kamerë në telefonin e tyre ose në derën e përparme. Çdo avion ushtarak është i pajisur me një numër të madh sensorësh”, tha Isaacman.
“Është normale që do të regjistrosh diçka. Ndoshta diçka që fluturoi përtej objektivit në një kënd të çuditshëm. Nëse do të kishe një kënd më të mirë, ndoshta do të thoshe se ishte një tullumbace ose një raketë në një zonë lufte. Por, për shkak se u qëllua nga një kënd i caktuar, mbetet një fenomen i pashpjegueshëm.”
Sipas tij, surpriza më e madhe nuk është prova e mundshme e jashtëtokësorëve, por fakti që agjencitë federale u kanë kushtuar shumë pak vëmendje raporteve të tilla gjatë dekadave. Ai e quajti valën e re të publikimit të të dhënave, të nisur gjatë administratës Trump, “shkencë qytetare”.
“Agjencitë qeveritare nuk e kanë marrë këtë mjaftueshëm seriozisht më parë, derisa Presidenti Trump lëshoi një mesazh duke i urdhëruar agjencitë të kontrollonin arkivat dhe bazat e të dhënave të tyre dhe ta nxirrnin informacionin në publik”, tha Isaacman.
“Mendoj se presidenti tani i ka detyruar institucionet shtetërore ta marrin seriozisht këtë çështje, të shqyrtojnë dokumentet dhe të publikojnë të dhënat. Çdo gjë është në dispozicion të publikut për t’u analizuar. Kjo tani është shkencë qytetare. Shikoni dosjet tona dhe na tregoni se çfarë mendoni”.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.