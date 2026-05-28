“Vendimet e Kushtetueses si leje ndërtimi”, Manjani: GJL duhet ta shqyrtojë sërish rastin Veliaj
Juristi Ylli Manjani komentoi vendimin e Gjykatës së Lartë, e cila rrëzoi sot rekursin e kryebashkiakut të Tiranës, Erion Veliaj duke lënë në fuqi masën e sigurisë arrest me burg ndaj tij.
Ai bëri edhe një sqarim pse vendimi i sotëm i Gjykatës së Lartë nuk ka lidhje me vendimin e dy ditëve më parë nga Gjykata Kueshtetuese, e cila e ktheu për rishqyrtim në të njëjtën gjykatë kërkesën e Veliajt për ndryshim të masës së sigurisë.
Manjani: Teknikisht nuk kanë lidhje, janë dy procese të ndryshme. Janë dy kërkesa të ndryshme që kanë ardhur në kohë të ndryshme. Që do të thotë se vendimi i Gjykatës Kushtetuese nuk është zbardhur ende dhe vendimet e GJK që zbardhen me vonesë janë bërë si lejet e ndërtimit që mezi zbardhen. Pra, ky vendim duhet zbardhur, duhet botuar në Fletoren Zyrtare që të jetë i detyrueshëm për Gjykatën e Lartë. Dhe Gjykata e Lartë duhet ta shqyrtojë çështjen e masës së sigurisë së Veliajt përsëri, sapo vendimi i GJK të ketë hyrë në fuqi. De facto ende nuk ekziston një vendim i GJK që të jetë i detyrueshëm për GJL sot, në këtë moment. Sot ka gjykuar, me praktikën aktuale, të mënyrës së gjykimit të këtyre rasteve.
Ajo që vlen të diskutohet është a e ka zbatuar GJL vendimin e vet unifikues? Por, edhe ky vendim vetë nuk është zbardhur ende. Kjo është Shqipëria administrative ku jetojmë. Pra, kjo trupë gjyqësore e sotmja është juridikisht e mbrojtur sepse asnjëri nga vendimet nuk është ende i detyrueshëm për zbatim në praktikën konkrete. Besoj se juridikisht fshihen pas kësaj.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.