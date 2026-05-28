Reforma në ushtri, Qeveria miraton rregullat e reja për njësimin e gradave me funksionet në Forcat e Armatosura
Këshilli i Ministrave ka miratuar një vendim të ri normativ që ndryshon tërësisht strukturën e menaxhimit të karrierës dhe hierarkisë brenda Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë (FA). Me propozim të Ministrit të Mbrojtjes dhe në mbështetje të ligjit të amenduar “Për karrierën ushtarake”, ky vendim i ri shfuqizon rregullat e vjetra që ishin në fuqi prej vitit 2015, duke sjellë një standardizim të ri për të gjitha komandat, llojet e forcave dhe përfaqësitë ndërkombëtare të vendit.
Standardizimi i hierarkisë sipas strukturave operative
Vendimi i ri përcakton në mënyrë taksative se si do të harmonizohen dhe njësohen gradat ushtarake me pozicionet konkrete të punës (funksionet organike) për të gjithë ushtarakët e shërbimit aktiv. Kjo skemë e re është ndarë përmes tabelave specifike bashkëlidhur dokumentit (të emëruara si lidhjet përkatëse), të cilat mbulojnë të gjithë aparatin e mbrojtjes.
Sipas ndarjes institucionale, njësimi i ri i gradave prek strukturat kryesore si më poshtë:
Aparati qendror, ushtarakët që shërbejnë në Ministrinë e Mbrojtjes dhe në Shtabin e Përgjithshëm të FA-së.
Strukturat e varësisë, repartet në varësi të drejtpërdrejtë të Ministrit të Mbrojtjes dhe ato në varësi të Shtabit të Përgjithshëm.
Tri forcat kryesore, efektivat dhe repartet e Forcës Tokësore, Forcës Detare dhe Forcës Ajrore.
Mbështetja dhe Akademia, Komanda Mbështetëse, si dhe Akademia e Forcave të Armatosura bashkë me strukturat nën varësinë e tyre akademike apo logjistike.
Rregullat për misionet e NATO-s dhe afatet e zbatimit
Një vëmendje e veçantë në këtë vendim i është kushtuar ushtarakëve shqiptarë që shërbejnë jashtë kufijve, në kuadër të angazhimeve gjeopolitike të vendit si anëtar i Aleancës së Atlantikut të Veriut.
Për trupat e dislokuara në misione apo shtabe diplomatike, vendimi përcakton një rregull fleksibël të përshtatjes:
“Gradat për ushtarakët e shërbimit aktiv që emërohen në shtabe ndërkombëtare, në strukturën e komandës, strukturën e forcës, agjencitë dhe qendrat e NATO-s njësohen me funksionet organike të përcaktuara në kërkesat e vendit të punës, të dërguara nga këto struktura për plotësim.”
Kjo përshtatje bëhet e vlefshme qoftë kur pozicionet plotësohen përmes shtesave të jashtëzakonshme, qoftë kur funksionet ndryshojnë në bazë të rotacionit të rregullt periodik midis shteteve aleate.
Për sa i përket shtrirjes në kohë të këtij procesi reformues, Këshilli i Ministrave ka vendosur një afat të prerë dhe mjaft të shkurtër për të shmangur vonesat burokratike në ushtri:
“Njësimi i gradave ushtarake me funksionet organike në Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë duhet të përfundojë brenda 1 (një) muaji nga data e hyrjes në fuqi të këtij vendimi.”
Për zbatimin e menjëhershëm të kësaj reforme administrative janë ngarkuar Ministria e Mbrojtjes dhe Shtabi i Përgjithshëm i FA-së. Vendimi hyn në fuqi menjëherë pas botimit të tij në Fletoren Zyrtare, duke nisur kështu zyrtarisht afatin njëmuajsh për riorganizimin e plotë të gradave në të gjitha rangjet e ushtrisë shqiptare.
