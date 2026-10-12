Berisha: Rama urdhëroi përjashtimin e Bardhit dhe Balliut për 60 ditë, PD do të shqyrtojë qëndrimin e saj
Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka akuzuar kryeministrin Edi Rama se qëndron pas vendimit për përjashtimin e deputetëve demokratë Gazment Bardhi dhe Klevis Balliu për 60 ditë nga punimet e Kuvendit.
Gjatë një konference për mediat në selinë blu, Berisha e cilësoi vendimin të paligjshëm dhe antikushtetues, duke pretenduar se nuk ka asnjë bazë ligjore. Ai akuzoi gjithashtu kryeministrin për kufizimin e parlamentarizmit, protestës dhe lirisë së fjalës.
“Sot Edi Rama urdhëroi, pa asnjë bazë ligjore, të përjashtojë kryetarin e grupit të Partisë Demokratike dhe nënkryetarin e komisionit të sigurisë, zotërinjtë Gazment Bardhi dhe Klevis Balliu, dy muaj nga parlamenti. Armik i egër i parlamentarizmit, i protestës dhe fjalës së lirë, Edi Rama me akte të tilla dëshmon se është një narko-diktator i urryer për shqiptarët”, deklaroi Berisha.
Kreu i PD-së tha se partia e tij e dënon vendimin dhe paralajmëroi se grupi parlamentar demokrat do të mblidhet për të diskutuar hapat e mëtejshëm.
“Dënojmë me forcën më të madhe këtë vendim antiligjor, antikushtetues, kryekëput të pabazë. Natyrisht, grupi parlamentar do mblidhet të shqyrtojë qëndrimet përkatëse ndaj këtij vendimit”, u shpreh Berisha.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.