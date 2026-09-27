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Amerika

Bessent: Fed-i duhet të ketë “mendje të hapur” për normat — produktiviteti nga IA dhe çrregullimi do ta mbajnë inflacionin nën kontroll

Sekretari i Thesarit Scott Bessent u kërkoi politikëbërësve të Rezervës Federale “mendje të hapur” për normat e interesit, duke argumentuar se përfitimet e produktivitetit nga inteligjenca artificiale dhe çrregullimi do ta mbajnë inflacionin nën kontroll.

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Sekretari amerikan i Thesarit, Scott Bessent, tha të dielën se politikëbërësit e Rezervës Federale duhet të kenë “mendje të hapur” për normat e interesit, pasi përfitimet e produktivitetit nga inteligjenca artificiale dhe çrregullimi do ta mbajnë inflacionin nën kontroll, siç njofton Barron’s.

“Aspekti çrregullues i asaj që ka bërë kjo administratë është një nga gjërat që po e fuqizon këtë rritje dhe do ta bëjë të qëndrueshme dhe joinflacioniste,” deklaroi Bessent në intervistën për emisionin “Sunday Morning Futures” të Fox News.

Sekretari i Thesarit e krahasoi situatën aktuale me vitet 1990 nën drejtimin e ish-kryetarit të Fed-it, Alan Greenspan, i cili “e la të rridhte” ekonominë teksa shihte përfitimet e produktivitetit nga pajisjet e zyrave dhe interneti. “Ne ndoshta po kemi të njëjtat përfitime, nëse jo më thelbësore tani,” shtoi ai.

Komentet e Bessent vijnë pas vendimit të Fed-it, i cili i rriti normat e interesit më 16 shtator — për herë të parë që nga viti 2023 — ndërsa debati për kursin e ardhshëm të politikës monetare amerikane po intensifikohet.

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