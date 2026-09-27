Trump darkë private me shefin e Anthropic, Dario Amodei: takimi i parë ballë për ballë pas një viti përplasjesh për IA-në
Presidenti amerikan Donald Trump dhe drejtori ekzekutiv i Anthropic, Dario Amodei, pritet të darkojnë privatisht të dielën në mbrëmje në Shtëpinë e Bardhë — takimi i parë ballë për ballë mes tyre, pas një viti tensionimesh mes administratës dhe kompanisë së inteligjencës artificiale.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, dhe drejtori ekzekutiv i kompanisë Anthropic, Dario Amodei, pritet të kenë një darkë private të dielën në mbrëmje në Shtëpinë e Bardhë, siç njofton Wall Street Journal. Sipas burimeve të së përditshmes amerikane, ky do të jetë takimi i parë ballë për ballë mes dy burrave; lajmi fillimisht u raportua nga Axios.
Administrata e Trump ka qenë hapur kritike ndaj Anthropic dhe shtytjes së saj për mbikëqyrje më të madhe të modeleve të inteligjencës artificiale. Darka vjen vetëm disa javë pasi Amodei i bëri thirrje kompanive kryesore amerikane të IA-së të ngadalësojnë ritmin e zhvillimit të modeleve të reja, një qëndrim që e ka përplasur hapur me Shtëpinë e Bardhë.
Marrëdhëniet mes palëve janë tendosur ndjeshëm muajt e fundit. Pentagoni e shpalli kompaninë ‘rrezik sigurie’ në shkurt, një përcaktim që u mbështet nga një gjykatë apeli vetëm të premten. Më herët, në qershor, Shtëpia e Bardhë e detyroi startup-in të mbyllë qasjen në dy prej modeleve të saj për dy javë e gjysmë, për shqetësime të sigurisë kombëtare.
Interesant është edhe fakti se Amodei ishte i vetmi figurë kryesore e industrisë së IA-së që nuk u ftua në darkën shtetërore të së enjtes me liderin kinez Xi Jinping, ku morën pjesë Elon Musk, Sam Altman dhe Sundar Pichai. Sipas Wall Street Journal, mungesa e tij e la Anthropic-in të veçuar nga rivalët e saj më të mëdhenj.
Vetëm javën e kaluar, Altman dhe Amodei dëshmuan para Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së duke kërkuar standarde ndërkombëtare për zhvillimin e sigurt të IA-së, ndërsa Trump në fjalimin e tij para trupit botëror tha se Shtetet e Bashkuara ‘i refuzojnë plotësisht’ përpjekjet për një kuadër global rregullimi të inteligjencës artificiale. Një zyrtar i Shtëpisë së Bardhë përsëriti se SHBA duhet të mbetet ‘superfuqia kryesore e IA-së’, duke lënë të hapur pyetjen se çfarë do të diskutohet rreth tryezës së darkës së sotme.
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