🌤️
Tiranë 16°C · Kryesisht kthjellët 27 Shtator 2026
S&P 500 7,743 ▲0.51%
DOW 51,829 ▲0.93%
NASDAQ 27,069 ▲0.48%
NAFTA 92.41 ▲0%
ARI 4,321 ▲0%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1396 EUR/GBP 0.8605 EUR/CHF 0.9439 EUR/ALL 91.6215 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4773 EUR/TRY 55.7221 EUR/JPY 179.39 EUR/CAD 1.6108 EUR/USD 1.1396 EUR/GBP 0.8605 EUR/CHF 0.9439 EUR/ALL 91.6215 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4773 EUR/TRY 55.7221 EUR/JPY 179.39 EUR/CAD 1.6108
₿ CRYPTO
BTC $84,606 ▲ +0.62% ETH $2,690 ▲ +0.27% XRP $1.5286 ▲ +0.65% SOL $122.8500 ▲ +1.4%
S&P 500 7,743 ▲0.51 % DOW 51,829 ▲0.93 % NASDAQ 27,069 ▲0.48 % NAFTA 92.41 ▲0 % ARI 4,321 ▲0 % S&P 500 7,743 ▲0.51 % DOW 51,829 ▲0.93 % NASDAQ 27,069 ▲0.48 % NAFTA 92.41 ▲0 % ARI 4,321 ▲0 %
EUR/USD 1.1396 EUR/GBP 0.8605 EUR/CHF 0.9439 EUR/ALL 91.6215 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4773 EUR/TRY 55.7221 EUR/JPY 179.39 EUR/CAD 1.6108 EUR/USD 1.1396 EUR/GBP 0.8605 EUR/CHF 0.9439 EUR/ALL 91.6215 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4773 EUR/TRY 55.7221 EUR/JPY 179.39 EUR/CAD 1.6108
27 Sht 2026
Breaking
Las Vegas Aces kundër Indiana Fever, 27 shtator 2026 — Aces 27-23 në fund të periodës së parë Papa Leone XIV në Lurdë: Mesazhi kundër eutanazisë për 150 mijë besimtarë, takon 7 viktima abuzimi Ndeshja ishte e barabartë, Austria i shfrytëzoi gabimet tona Tetë fituesit dhe humbësit kryesorë të sezonit të rregullt të MLB-së 2026 “Flesh Impact” i Maggie Gyllenhaal fiton Best Short Film në TIFF, propozohet për Oscar
Menu
Amerika

Trump darkë private me shefin e Anthropic, Dario Amodei: takimi i parë ballë për ballë pas një viti përplasjesh për IA-në

Presidenti amerikan Donald Trump dhe drejtori ekzekutiv i Anthropic, Dario Amodei, pritet të darkojnë privatisht të dielën në mbrëmje në Shtëpinë e Bardhë — takimi i parë ballë për ballë mes tyre, pas një viti tensionimesh mes administratës dhe kompanisë së inteligjencës artificiale.

· 2 min lexim
Dario Amodei, drejtori ekzekutiv i kompanisë Anthropic. (Foto: Zyra e Kryeministrit të Britanisë së Madhe / Wikimedia Commons, CC BY 2.0)

Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, dhe drejtori ekzekutiv i kompanisë Anthropic, Dario Amodei, pritet të kenë një darkë private të dielën në mbrëmje në Shtëpinë e Bardhë, siç njofton Wall Street Journal. Sipas burimeve të së përditshmes amerikane, ky do të jetë takimi i parë ballë për ballë mes dy burrave; lajmi fillimisht u raportua nga Axios.

Administrata e Trump ka qenë hapur kritike ndaj Anthropic dhe shtytjes së saj për mbikëqyrje më të madhe të modeleve të inteligjencës artificiale. Darka vjen vetëm disa javë pasi Amodei i bëri thirrje kompanive kryesore amerikane të IA-së të ngadalësojnë ritmin e zhvillimit të modeleve të reja, një qëndrim që e ka përplasur hapur me Shtëpinë e Bardhë.

Marrëdhëniet mes palëve janë tendosur ndjeshëm muajt e fundit. Pentagoni e shpalli kompaninë ‘rrezik sigurie’ në shkurt, një përcaktim që u mbështet nga një gjykatë apeli vetëm të premten. Më herët, në qershor, Shtëpia e Bardhë e detyroi startup-in të mbyllë qasjen në dy prej modeleve të saj për dy javë e gjysmë, për shqetësime të sigurisë kombëtare.

Interesant është edhe fakti se Amodei ishte i vetmi figurë kryesore e industrisë së IA-së që nuk u ftua në darkën shtetërore të së enjtes me liderin kinez Xi Jinping, ku morën pjesë Elon Musk, Sam Altman dhe Sundar Pichai. Sipas Wall Street Journal, mungesa e tij e la Anthropic-in të veçuar nga rivalët e saj më të mëdhenj.

Vetëm javën e kaluar, Altman dhe Amodei dëshmuan para Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së duke kërkuar standarde ndërkombëtare për zhvillimin e sigurt të IA-së, ndërsa Trump në fjalimin e tij para trupit botëror tha se Shtetet e Bashkuara ‘i refuzojnë plotësisht’ përpjekjet për një kuadër global rregullimi të inteligjencës artificiale. Një zyrtar i Shtëpisë së Bardhë përsëriti se SHBA duhet të mbetet ‘superfuqia kryesore e IA-së’, duke lënë të hapur pyetjen se çfarë do të diskutohet rreth tryezës së darkës së sotme.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu