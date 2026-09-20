BIRODI i kërkon Prokurorisë së Lartë Publike të hetojë nëse Vuçiçi po përdor funksionin presidencial për përfitim zgjedhor
Byroja për Kërkime Shoqërore i është drejtuar Prokurorisë së Lartë Publike në Beograd për të hetuar nëse presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiç, po e përdor funksionin shtetëror për të fituar përfitim politik dhe zgjedhor si bartës i listës "Aleksandar Vuçiç – Serbia e Bashkuar" për zgjedhjet parlamentare të 25 tetorit.
Byroja për Kërkime Shoqërore (BIRODI) i është drejtuar sot Prokurorisë së Lartë Publike në Beograd me kërkesën që pa vonesë të hetojë nëse presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiç, duke e përdorur funksionin shtetëror po siguron përfitim politik dhe zgjedhor si bartës i listës zgjedhore “Aleksandar Vuçiç – Serbia e Bashkuar”.
Si shkak, BIRODI përmendi raportimin e Radio Televizionit të Serbisë (RTS), e cila në një nga lajmet e paraqiti Vuçiçin si bartës të listës zgjedhore, duke transmetuar edhe mesazhin e tij nga fushata zgjedhore. Komisioni Republikan i Zgjedhjeve (RIK) më herët e shpalli listën “Aleksandar Vuçiç – Serbia e Bashkuar”, bartës dhe i parë në listë i së cilës është vetë Vuçiçi, për zgjedhjet parlamentare të 25 tetorit.
Sipas vlerësimit të Byrosë, mënyra e paraqitjes së Vuçiçit dhe përmbajtja e mesazheve të tij hapin pyetjen nëse ai, përveç mbështetjes për listën zgjedhore, po merr pjesë aktivisht në fushatën zgjedhore, ndërsa njëkohësisht ushtron funksionin e presidentit të Republikës. Byroja thekson se organet kompetente duhet të përcaktojnë nëse autoriteti, dukshmëria publike, kapacitetet institucionale dhe privilegjet e tjera të funksionit të presidentit të Republikës po përdoren për të siguruar përfitim zgjedhor për Vuçiçin dhe listën politike të cilës ai është bartës.
BIRODI kërkoi nga Prokuroria e Lartë Publike të formojë lëndë dhe të kryejë verifikimet e nevojshme, të sigurojë dhe ruajë materialet e publikuara, incizimet dhe tekstet e RTS-së, si dhe të përcaktojë në çfarë cilësie po paraqitet Vuçiçi në ngjarjet e fushatës zgjedhore. Nga prokuroria kërkohet gjithashtu të hetojë nëse në fushatë janë përdorur resurset institucionale, financiare, protokollare, të sigurisë dhe mediatike të presidentit të Republikës, si dhe nëse ka elementë të veprës penale të keqpërdorimit të pozitës zyrtare apo të një vepre tjetër penale që ndiqet sipas detyrës zyrtare.
Duke iu referuar nenit 40 të Ligjit për parandalimin e korrupsionit, BIRODI kujton se zyrtari publik nuk guxon ta përdorë funksionin publik për të siguruar përfitim apo privilegj për veten apo person të lidhur me të, ndërsa përdorimi i resurseve publike për promovimin e listave dhe kandidatëve zgjedhorë është i ndaluar. “RTS-ja me raportimin e vet dokumentoi faktet që prokuroria nuk guxon t’i injorojë”, thekson BIRODI, duke shtuar se për ekzistencën e përgjegjësisë penale mund të vendosë vetëm gjykata kompetente, por institucionet duhet t’i hetojnë rrethanat e rastit. Byroja njoftoi se do t’i drejtohet me padi penale prokurorisë kompetente, si dhe do ta denoncojë rastin pranë Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit dhe do ta informojë Misionin Vëzhgues të ODIHR-it, Delegacionin e Komisionit Evropian në Beograd dhe Zyrën e Këshillit të Evropës në Beograd.
Burimi: Danas — danas.rs
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