Partia Rome njofton ankimim ndaj vendimit të RIK-ut për listën e Rasim Ljajiçit
Kryetari i Partisë Rome, Srđan Šajn, deklaroi se partia do ta ankimohet në gjykatë vendimin e Komisionit Republikan të Zgjedhjeve që e hodhi poshtë si të pabazuar kundërshtimin ndaj shpalljes së listës zgjedhore të bartur nga Rasim Ljajiç.
Kryetari i Partisë Rome, Srđan Šajn, deklaroi sot se anëtarët e autorizuar të asaj partie, në cilësinë e qytetarëve, do të paraqesin ankimim kundër vendimit të Komisionit Republikan të Zgjedhjeve (RIK), me të cilin si i pabazuar u hodh poshtë kundërshtimi i Goran Lakatuš kundër shpalljes së listës zgjedhore bartës i së cilës është Rasim Ljajiç.
Šajn e vlerësoi si “skandaloz” arsyetimin e RIK-ut me të cilin u hodh poshtë kundërshtimi, duke përmendur se Komisioni arriti në përfundimin se Rasim Ljajiçi “posedon një nga karrierat politike më të gjata në Republikën e Serbisë”, por njëkohësisht nuk pranoi argumentet me të cilat vihet në dyshim njohshmëria e tij publike si anëtar aktiv i Partisë Socialdemokrate të Serbisë (SDPS). “Ligji ynë nuk njeh privilegje të veçanta për politikanët jetëgjatë, as jetëgjatësia e karrierës politike nuk mund të jetë bazë për zbatim të ndryshëm të ligjit”, theksoi Šajn, sipas njoftimit të Partisë Rome.
Partia Rome, me një ekip juristësh dhe ekspertësh të analizës së komunikimit, po përgatit ankimin që do ta paraqesë në afatin ligjor pranë gjykatës kompetente, ndërsa për rastin do ta informojë edhe misionin vëzhgues të OSBE-së, shtoi Šajn. Ai vlerësoi se rasti tejkalon çështjen e një liste të vetme zgjedhore dhe hap pyetjen nëse rregullat që kanë të bëjnë me listat zgjedhore të pakicave po zbatohen njëlloj për të gjithë. “Bëhet fjalë nëse masat afirmative do t’u shërbejnë anëtarëve të komuniteteve të pakicave në përputhje me ligjin, apo janë eliksir për jetëgjatësinë e besnikëve të të gjitha regjimeve”, tha Šajn.
Šajn njoftoi gjithashtu se Partia Rome do të nxjerrë pretendimet për ndikimin politik të Ljajiçit në listat e tjera zgjedhore dhe negociatat e partive rome, si dhe informacione që tregojnë përzierjen e tij në procesin e formimit të koalicionit të partive rome. Sipas tij, koalicioni që tetë ditë më parë e formuan Unioni i Romëve të Serbisë dhe Unioni Demokratik i Romëve pushoi së ekzistuari pesë ditë më vonë, dhe Partia Rome do të nxjerrë edhe faktet që posedon për këtë.
Burimi: Danas — danas.rs
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