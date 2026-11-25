Bisedimet centriste në Parlamentin Evropian prishen për amendamentin që rihap ligjet e natyrës
Marrëveshja mes forcave centriste për paketën e rregullave mjedisore u bllokua të martën, pasi socialistët kushtëzuan mbështetjen me hedhjen poshtë të amendamentit të konservatorëve që kërkon rishikimin e direktivave për zogjtë dhe habitatet.
Bisedimet mes forcave centriste në Parlamentin Evropian për legjislacionin mjedisor u prishën të martën, pas disa javësh negociatash për një marrëveshje politike, siç njofton Politico. Shkak u bë një amendament i grupit të Konservatorëve dhe Reformistëve Evropianë (ECR), që kërkon rihapjen e ligjeve të Bashkimit Evropian për mbrojtjen e natyrës.
Sipas shënimeve të brendshme të mbledhjes, të parë nga Politico, kreu i grupit të Partisë Popullore Evropiane, Manfred Weber, tha në mbledhjen e grupit të tij se PPE-ja duhej ta mbështeste amendamentin, sepse ai pasqyron qëndrimin e partisë. Negociatori kryesor i PPE-së për këtë dosje, Radan Kanev, kishte rekomanduar abstenimin për të mbrojtur marrëveshjen, por nuk pranoi të komentonte.
Grupi i Socialistëve dhe Demokratëve reagoi duke thënë se do ta mbështesë marrëveshjen e përgjithshme vetëm nëse amendamenti i ECR-së hidhet poshtë — një kërkesë që i ndali negociatat. Emma Ytterell, eurodeputetja e Renew që udhëheq negociatat për këtë dosje, tha se Weber e ka kthyer çështjen në vendim politik dhe se besimi brenda platformës centriste është dëmtuar thellë.
Amendamenti lidhet me paketën omnibus të Komisionit Evropian për rishikimin e rregullave mjedisore, e paraqitur në dhjetor 2025, e cila ndryshon mënyrën si ligjet e natyrës zbatohen për zhvilluesit e projekteve gjatë vlerësimeve mjedisore. Në thelb të debatit janë Direktiva e Zogjve dhe Direktiva e Habitateve, të cilat konservatorët i konsiderojnë pengesë për riindustrializimin, ndërsa mbështetësit e mbrojtjes së natyrës paralajmërojnë rrezikun e dobësimit të standardeve mjedisore të BE-së.
Negociatat pritet të rifillojnë përpara një votimi tjetër për dosjen, i planifikuar për të mërkurën. Rezultati do të tregojë nëse blloku i trajton mbrojtjet e tij mjedisore si angazhime të palëvizshme apo si rregulla që mund të rishikohen në funksion të rritjes ekonomike dhe shpejtimit të lejeve për projekte industriale.
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